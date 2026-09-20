كوريا الشمالية تطلق مقذوفين في بحر اليابان

شاشة تلفزيون تعرض نشرة إخبارية تتضمن لقطات أرشيفية لاختبار صاروخي كوري شمالي في محطة قطار بسيول

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا ومقذوفا غير محدد قبالة ساحلها الشرقي الأحد، حسبما أعلنت سيول.

وأعلن جيش كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا بالستيا قبالة ساحلها الشرقي قطع مسافة تناهز 450 كيلومترا، وذلك بعد أيام من تأكيد بيونغ يانغ مجددا على وضعها كدولة مسلحة نوويا.

وبعد ساعات نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الجيش قوله إن كوريا الشمالية “أطلقت مقذوفا آخر غير محدد باتجاه بحر الشرق” المعروف أيضا باسم “بحر اليابان”.

وجرت العمليتان بعد ثمانية أيام من إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه بحر الشرق، في إطار ما وصفته لاحقا بأنه تدريب مشترك للقوة النارية.

كما جاءت هذه الخطوة عقب رفض بيونغ يانغ هذا الأسبوع قرارا صادرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجدد المطالبة بوقف أنشطتها النووية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن “الجيش رصد صاروخا بالستيا أُطلق من منطقة وونسان في كوريا الشمالية باتجاه بحر الشرق حوالى الساعة 3,00 بعد الظهر (06,00 ت غ)”.

وجاء في البيان أن الصاروخ الذي تم رصده قطع مسافة تبلغ حوالى 450 كيلومترا، وأن السلطات الكورية الجنوبية والأميركية تجري تحليلا مفصلا لتحديد مواصفاته الدقيقة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الياباني عملية الإطلاق، مشيرا عبر منصة إكس إلى أن المقذوف كان “صاروخا بالستيا محتملا”.

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية في وقت لاحق أن المقذوف “سقط بالفعل”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وعقد مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية اجتماعا أمنيا طارئا عقب إطلاق الصاروخ، لمراجعة رد سيول وتقييم تداعيات ذلك على الأمن القومي، وفق الرئاسة.

ودعت الحكومة بيونغ يانغ إلى “الوقف الفوري” لعمليات إطلاق الصواريخ البالستية، معتبرة التطور الأخير “عملا خطيرا” ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

وضع “مطلق”

وأجرت بيونغ يانغ خلال عملية الإطلاق في 12 أيلول/سبتمبر “تدريبا على هجوم بقوة نارية” شمل مدفعية وصواريخ بعيدة المدى، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية، مشيرة إلى إصابة الأهداف “بدقة بلغت 100%”.

وكانت كوريا الشمالية اتهمت “قوى معادية” بالسعي لوضع حد لبرنامجها النووي، خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد هذا الأسبوع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن قرار الوكالة “لا تأثير له على وضع جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية كدولة تمتلك أسلحة نووية”.

وأضاف المتحدث أن وضع الشمال كقوة نووية “مضمون بقوة الردع النووي الفعلية، ومُثبَّت بشكل نهائي لا رجعة فيه بموجب القانون الأسمى للدولة”.

وصرحت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي والتي تتمتع بنفوذ قوي، مؤخرا بأن وضع بلادها كدولة مسلحة نوويا “مطلق”، ووصفت من يدعون إلى نزع سلاحها النووي بأنهم “حمقى”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرح في آب/أغسطس بأن بيونغ يانغ تمتلك 57 سلاحا نوويا “قويا جدا”، في حين قدرت سيول هذا العدد بما يراوح بين 80 و120 سلاحا.