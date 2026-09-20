وزير الشباب يوقع مذكرة تعاون بين هيئة الشباب والرياضة ووكالة الرياضة اليابانية

جانب من مراسم توقيع مذكرة التعاون بين البلدين

وقع وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة ومفوض وكالة الرياضة اليابانية جونيتشي كاواي اليوم الأحد مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للشباب والرياضة في دولة الكويت ووكالة الرياضة اليابانية بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجال الرياضي.

وقالت هيئة الشباب والرياضة في بيان صحفي إن المذكرة تأتي في إطار حرص دولة الكويت على توسيع شراكاتها الرياضية الدولية والاستفادة من التجارب والخبرات اليابانية المتقدمة بما يسهم في تطوير القطاع الرياضي وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات ودعم البرامج والمبادرات التي تخدم الرياضيين والشباب.

وأضافت الهيئة أن المذكرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتنسيق والتعاون بين الجانبين في المجالات الرياضية ذات الاهتمام المشترك وبناء شراكة مستدامة تسهم في تعزيز العلاقات الكويتية – اليابانية ودعم مسارات التطوير الرياضي في دولة الكويت.