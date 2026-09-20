“زين” تُعزّز حضور لغة الإشارة الكويتية بالشراكة مع نادي الصم

وليد الخشتي وخالد المطيري يوقّعان الشراكة

أعلنت زين الكويت عن توقيع مُذكّرة تفاهم مع النادي الكويتي الرياضي للصم، تزامناً مع اليوم الدولي للغات الإشارة والأسبوع الدولي للصم، لتفتح فصلاً جديداً في مسيرتها نحو تعزيز الاشتمال وإمكانية الوصول والتواصل الفعّال مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت.

تم توقيع المُذكّرة في مقر زين بالشويخ بحضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي ورئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للصم خالد المطيري، حيث تضع هذه الشراكة إطاراً واسعاً للتعاون في مجالات إمكانية الوصول، والتدريب، والتوعية، والخدمات الرقمية، والمشاركة المجتمعية، والمبادرات الشبابية، والتطوير المهني لمجتمع الصم وضعاف السمع في الكويت.

تعكس هذه الاتفاقية نهج زين في تحويل مبادئ الاشتمال إلى تجارب ملموسة تُسهّل التواصل، وتوسّع فرص الوصول إلى الخدمات، وتُمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة باستقلالية، حيث تندرج هذه الخطوة ضمن رؤية مجموعة زين WE ABLE 2030 واستراتيجيتها للاستدامة المؤسسية الهادفة إلى ترسيخ الاشتمال وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب عمل الشركة، بما ينسجم مع استراتيجيتها المدفوعة بالغاية.

وقال وليد الخشتي تعليقاً على الشراكة: “لغة الإشارة تتجاوز كونها مُجرّد وسيلة للتواصل، فهي تعني الاستقلالية والثقة والمشاركة والقدرة على التواصل مع العالم من حولنا، لهذا تتيح لنا هذه الشراكة الاستماع بصورة أقرب إلى مجتمع الصم وضعاف السمع والعمل معاً على إزالة الحواجز من التجارب التي تهمهم.”

وأضاف الخشتي: “في زين، نؤمن بأن الاشتمال يكتسب معناه الحقيقي عندما يكون جزءاً من الطريقة التي نخدم بها عملائنا، وتطوير موظفينا، وتصميم تجاربنا الرقمية، وتفاعلنا مع مجتمعنا، وهي الأهداف التي توجهها غايتنا المؤسسية لتحقيق “اتصال دائم، حياة أجمل”، لنجعل هذا الاتصال متاحاً للجميع، ومن خلال تعاوننا مع النادي الكويتي الرياضي للصم، نطمح إلى تحويل هذا الالتزام إلى حلول عملية تعزز الاستقلالية وتوسّع الفرص والمشاركة.”

وقال خالد المطيري في تعليقه على الشراكة: “يمتلك الأشخاص من فئة الصم والبكم قدرات وخبرات ومؤهلات تُمكّنهم من الإسهام بفاعلية في المجتمع وسوق العمل، لذلك نتطلّع إلى هذه الشراكة مع زين وإلى رؤية المزيد من مثل هذه الشراكات الهادفة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يفتح أمام مجتمع الصم وضعاف السمع فرصاً أوسع لإبراز إمكاناتهم وتحقيق طموحاتهم.”

وتتمحور هذه الشراكة حول مجموعة واسعة من المبادرات التي صمّمتها زين لتوفير تجربة أكثر إتاحة وشمولاً واستقلاليةً للعملاء الصم وضعاف السمع، حيث تُركّز هذه المبادرات على تعزيز التواصل عبر قنوات زين الميدانية والرقمية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، ورفع مستوى الوعي والثقة لدى الموظفين، وتقديم حلول عملية تسهم في إزالة حواجز التواصل.

ترجمة فورية عبر الفيديو في فروع مختارة

في خطوة هي الأولى من نوعها في قطاع الاتصالات الكويتي، تُطلق زين المرحلة الأولى من خدمة الترجمة الفورية عبر الفيديو للعملاء الصم في فرعي الأفنيوز والكوت مول، لربطهم مباشرةً بمترجمين معتمدين للغة الإشارة من النادي الكويتي الرياضي للصم، الذين سيتولون تسهيل التواصل بينهم وبين موظفي زين بشكل فوري.

وتمكّن الخدمة العملاء الصم من إتمام زياراتهم للفروع باستقلالية، والوصول إلى الخدمات، وفهم العروض والعقود، واتخاذ قراراتهم بصورة شاملة من دون الحاجة إلى الاستعانة بمرافق للترجمة نيابة عنهم.

وتمنح المبادرة العملاء الصم قدراً أكبر من الاستقلالية والخصوصية والثقة عند استخدام خدمات زين، إلى جانب توفير تجربة أكثر إتاحة وشمولاً داخل الفروع، كما تعكس جهود زين المستمرة لإزالة حواجز التواصل وضمان تصميم خدماتها بما يلبي احتياجات جميع العملاء، على أن يتم التوسع في إطلاق الخدمة في فروع أخرى في المستقبل القريب.

مكتبة رقمية للغة الإشارة الكويتية

كما تطلق زين مكتبة رقمية خاصة بلغة الإشارة الكويتية، تم تطويرها لتعزيز سهولة الوصول إلى لغة الإشارة عبر قنواتها الميدانية والرقمية، ودعم التواصل بين مجتمع الصم وكل من يتعامل معهم ويقدّم لهم الخدمات.

وتضم المكتبة أكثر من 200 عبارة موزعة على خمسة محاور، تغطي الأساسيات مثل الحروف العربية والأرقام والألوان والأيام والأشهر، إلى جانب التواصل اليومي وبيئة العمل، والتعاملات الخاصة بخدمة العملاء، والمنتجات والخدمات الرقمية، واستكشاف المشكلات التقنية وحلها.

وتم تصميم المكتبة كمورد مفتوح تمتد فائدته إلى ما هو أبعد من زين، إذ ستدعم موظفي الشركة وفرق خدمة العملاء، كما ستساعد المجتمع بشكل أوسع، بمن فيهم العاملون في قطاع الاتصالات، على تعزيز معرفتهم بلغة الإشارة الكويتية، وتهدف المبادرة إلى تمكين تجارب تواصل أكثر شمولاً وإتاحة لعملاء زين الصم ولمجتمع الصم في الكويت بشكل عام.

الخشتي والمطيري يتوسطان مسؤولي زين والنادي الكويتي الرياضي للصم

تدريب الموظفين ومحتوى التواصل الاجتماعي والعروض وغيرها

وضمن هذه الشراكة، ستطلق زين أيضاً ورشاً تدريبية لموظفيها على لغة الإشارة الكويتية، تشمل الموظفين في الوظائف التي تتعامل مباشرة مع العملاء وغيرهم من الموظفين في الأدوار الإدارية، بما يسهم في تعزيز الثقة والوعي على مستوى المؤسسة.

وضمن الأنشطة المصاحبة لليوم الدولي للغات الإشارة والأسبوع الدولي للصم، تدمج زين لغة الإشارة في جميع محتويات الفيديو المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر، بما يوسّع نطاق التواصل المُتاح عبر قنواتها الرقمية.

وستقدم الشراكة كذلك مزايا مخصصة لمجتمع النادي الكويتي الرياضي للصم، حيث ستطرح زين عروضاً خاصة لأكثر من 370 عضواً في النادي، وسيتم الإعلان عنها بلغة الإشارة عبر تطبيق زين ومنصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك عرض مجاني لمدة شهر للأعضاء المؤهلين من عملاء زين، كما تخطط الشركة لإقامة فعالية في مقر النادي لتعريف الأعضاء بالعروض والخدمات المتاحة لهم.

ووفرت زين أيضاً خدمة الإنترنت عبر شبكة الجيل الخامس المُتقدّم 5G Advanced في مقر النادي، بما يخدم مئات الأعضاء الذين يرتادون المنشأة يومياً، لتتيح لهم الاستفادة من خدمات اتصال رقمية متطورة عبر شبكة زين الأكثر تتويجاً بالجوائز في الكويت.

وتوفر مذكرة التفاهم منصة مستمرة لتبادل الخبرات والأفكار بين الجانبين بما يسهم في تطوير الخدمات الرقمية وقنوات التواصل والتجارب المقدمة لمجتمع الصم وضعاف السمع، كما تفتح آفاقاً للتعاون في تطوير المحتوى التوعوي والتعليمي، والمبادرات المجتمعية، والبرامج الشبابية، ومسارات التمكين والتأهيل والتطوير المهني.

وسيكون الحوار المستمر مع الأشخاص الصم وضعاف السمع أنفسهم محوراً أساسياً في هذه الشراكة، بهدف فهم احتياجاتهم بصورة أعمق، وضمان أن تستجيب المبادرات المستقبلية لتجاربهم الفعلية وأولوياتهم.

وتأتي الشراكة الجديدة امتداداً لسلسلة متنامية من مبادرات زين الهادفة إلى تعزيز اشتمال الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التوظيف، وتجربة العملاء، والتكنولوجيا، والمجتمع، ومن خلال رؤية WE ABLE 2030 لدمج ذوي الإعاقة واستراتيجية زين للاستدامة المؤسسية، تواصل الشركة توسيع جهودها في مجالات التطوير المهني، والتصميم الشامل، وخدمة العملاء، والابتكار، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.

وإلى جانب مبادراتها في التوظيف الشامل، والتكنولوجيا المُتاحة، وتجربة العملاء، والآن لغة الإشارة الكويتية، تعكس هذه الشراكة التزام زين المستمر باتباع نهج منظم وقابل للقياس لتعزيز اشتمال الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تؤكد طموح الشركة إلى مواصلة دورها الريادي، وإزالة الحواجز عبر منظومتها، والمساهمة في بناء كويت أكثر إتاحة وشمولاً، تتيح للجميع فرص التواصل والمشاركة والازدهار.