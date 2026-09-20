وزير التنمية والاستدامة: تعزيز المسؤولية المجتمعية والممارسات المستدامة للمحافظة على البيئة

وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج أهمية تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ الممارسات المستدامة في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

وقالت الدكتورة الفليج في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لتنظيف البيئة الذي يصادف اليوم الأحد إن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمتطوعين.

وأوضحت أن هذه المناسبات من شأنها الإسهام في رفع الوعي البيئي وتشجيع المشاركة المجتمعية بما يدعم الجهود الوطنية نحو بيئة أكثر استدامة مؤكدة أهمية تحويل الوعي البيئي إلى سلوك وممارسات مجتمعية مستدامة.

وثمنت الجهود المبذولة من الجهات والمبادرات والفرق التطوعية المشاركة في أنشطة يوم التنظيف العالمي في دولة الكويت وما يعكسه ذلك من روح المسؤولية والمشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع والمحافظة على البيئة.

يذكر أن اليوم العالمي لتنظيف البيئة يحتفل به عالميا في 20 سبتمبر كل عام لتوحيد الجهود العالمية والمحلية لحماية البيئة ويهدف إلى رفع الوعي البيئي ومعالجة تحديات النفايات وهدر الأغذية ودعم أهداف التنمية المستدامة.