محافظ الفروانية: الوعي البيئي والعمل التطوعي ركيزتان للارتقاء بالمظهر الحضاري

حملة ميدانية لتنظيف حديقة الرقعي والأندلس العامة

أكد محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح اليوم السبت أن تعزيز الوعي البيئي والعمل التطوعي يمثلان ركيزة أساسية للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة بما يسهم في الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة.

جاء ذلك في تصريح صحفي للشيخ عذبي الناصر الصباح خلال رعايته وحضوره حملة ميدانية لتنظيف حديقة الرقعي والأندلس العامة في منطقة الأندلس تزامنا مع اليوم العالمي للتنظيف بمشاركة عدد من الجهات والفرق التطوعية.

وذكر أن الفعالية تجسد أهمية الشراكة المجتمعية وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة والنظافة العامة مشيدا بجهود الفرق التطوعية والجهات الأمنية في دعم المبادرات المجتمعية وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى أفراد المجتمع.

وثمن الشيخ عذبي الناصر الصباح جهود القائمين على الفعالية والمشاركين فيها مؤكدا أن التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات يعكسان روح المسؤولية المجتمعية والتكاتف لخدمة المحافظة.

وحضر الفعالية عدد من القيادات الأمنية والمشاركين من الفرق التطوعية.