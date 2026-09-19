توقف مستشفى الكويت التخصصي في غزة عن استقبال المرضي بسبب نقص الوقود

مستشفى الكويت التخصصي الميداني "شفاء فلسطين" في قطاع غزة

أعلنت ادارة مستشفى الكويت التخصصي الميداني “شفاء فلسطين” في قطاع غزة اليوم السبت توقف العمل في أقسام المستشفى واستقبال المرضي باستثناء قسم الطوارئ اعتبارا من يوم غد الأحد وذلك بسبب توقف إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل المستشفى.

وأوضحت ادارة المستشفى في بيان أن توقف إمدادات الوقود يعيق تشغيل الأقسام والخدمات الطبية في حين سيواصل قسم الطوارئ عمله خلال الفترة المقبلة.

ودعت الادارة وفقا للبيان الى وقفة احتجاجية رفضا لتوقف إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل المستشفى من قبل الاحتلال الاسرائيلي وما يترتب على ذلك من تهديد مباشر لاستمرار الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

ويعاني القطاع الصحي في كافة أنحاء القطاع من عجز عن توفير الطاقة والمحركات البديلة الخاصة بتوليد الكهرباء ما ادى الى توقف اكثر من عشرين مستشفى ومركزا صحيا عن العمل.