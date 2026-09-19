محافظ الجهراء يؤكد أهمية دعم المبادرات الهادفة إلى المحافظة على البيئة

محافظ الجهراء حمد الحبشي خلال رعايته وحضوره حملة ميدانية لتنظيف منتزه الجهراء

أكد محافظ الجهراء حمد الحبشي اليوم السبت أهمية دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى المحافظة على البيئة وتعزيز النظافة العامة ونشر الوعي البيئي بين مختلف فئات المجتمع.

وجاء ذلك في تصريح أدلى به الحبشي خلال رعايته وحضوره حملة ميدانية لتنظيف منتزه الجهراء القومي نظمتها المحافظة بالتعاون مع منصة (كفو) تزامنا مع اليوم العالمي للتنظيف وبمشاركة عدد من المتطوعين وممثلي السلك الدبلوماسي.

وشدد المحافظ على أهمية غرس السلوك الحضاري وقيم المسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة لدى الأجيال الناشئة مشيدا بالمشاركة التطوعية والدبلوماسية في الحملة.

وأكد أهمية تشجيع المبادرات الطلابية بالتنسيق مع وزارة التربية بما يعزز قيم الانتماء والمسؤولية داعيا مختلف شرائح المجتمع إلى مواصلة المشاركة في المبادرات الوطنية والتطوعية التي تسهم في الحفاظ على بيئة دولة الكويت وتعكس صورتها الحضارية.