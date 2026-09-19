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تنظيف شاطئ أبو حليفة.. مبادرة مجتمعية ترسخ روح التطوع والمسؤولية البيئية

رعاية ومشاركة محافظ الأحمدي في حملة تنظيف شاطئ أبو حليفة بمناسبة يوم التنظيف العالمي
الكويت
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برعاية ومشاركة محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح أقامت المحافظة حملة لتنظيف شاطئ أبو حليفة بالتعاون والتنسيق مع مشروع (كفو) وجمعية أبو حليفة التعاونية في مبادرة مجتمعية تجسد روح العطاء والعمل المشترك وتعكس حرص الجهات المشاركة على تعزيز الاهتمام بالبيئة والمحافظة على المرافق العامة.

وتسهم هذه المبادرة بمناسبة (يوم التنظيف العالمي) في ترسيخ ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية من خلال تحويل العمل الميداني إلى رسالة توعوية تؤكد أن المحافظة على البيئة مسؤولية مشتركة وأن مشاركة أفراد المجتمع في مثل هذه المبادرات تعزز الوعي بقيمة المكان وتشجع على تبني سلوكيات أكثر التزاما تجاه الشواطئ والمرافق العامة.

وتعكس هذه المبادرة أثرا يتجاوز تنظيف الشاطئ إلى بناء وعي مجتمعي أكثر رسوخا إذ تسهم في غرس مفهوم المشاركة الإيجابية وتعزيز روح التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع بما يساعد على إيجاد بيئة أكثر نظافة واستدامة ويجعل المحافظة عليها سلوكا مستمرا يتجدد مع كل مبادرة مجتمعية.

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