“بوبيان” يحصد 5 جوائز مرموقة من “يورومني” لعام 2026

الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والخزانة عبدالسلام الصالح

في تأكيد جديد على تفوقه المتواصل ومكانته الرائدة في مختلف قطاعات العمل المصرفي محلياً، حصد بنك بوبيان خمس جوائز مرموقة من مجلة “يورومني” العالمية، ضمن جوائز التميز المصرفي لعام 2026، التي تُمنح سنوياً للمؤسسات المالية الأكثر تميزاً وابتكاراً في مختلف مجالات الصناعة المصرفية.

وشملت الجوائز التي حصل عليها “بوبيان”:

أفضل بنك إسلامي في الكويت

أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الرقمية في الكويت

أفضل مؤسسة إسلامية لتمويل المشاريع في الكويت

أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للشركات الكبرى في الكويت

أفضل بنك للخدمات المصرفية للأعمال في الكويت

وتُعد جوائز “يورومني” من أبرز الجوائز العالمية في القطاع المالي، حيث تستند عملية اختيار الفائزين إلى تقييم شامل لأداء المؤسسات المالية واستراتيجياتها، وقدرتها على تحقيق النمو المستدام، وتطوير الخدمات، وتبني الابتكار، وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء.

الأفضل… نهج مستمر

وفي تعليقه، أعرب الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان، عبدالسلام الصالح عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أن التتويج بخمس جوائز يمثل تقديراً دولياً لنجاح نهج “بوبيان” ومسيرته في بناء مؤسسة مصرفية إسلامية متكاملة.

وقال “إن الوصول إلى موقع الريادة يمثل إنجازاً مهماً، فيما تتطلب المحافظة عليه عملاً متواصلاً ورؤية واضحة وقدرة دائمة على التطور، وهي ركائز أساسية في استراتيجية البنك لتعزيز تنافسيته ومواصلة تقدمه”.

وأضاف أن تنوع مجالات الجوائز الخمس يمنح هذا التتويج أهمية خاصة، إذ يعكس قوة الأداء المؤسسي، واستمرار الريادة الرقمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتميز في تمويل المشاريع، إلى جانب تطور الحلول الرقمية الموجهة للشركات الكبرى، بما يؤكد تكامل نموذج أعمال “بوبيان” وقدرته على تحقيق التميز عبر مختلف قطاعات العمل المصرفي.

أفضل بنك إسلامي في الكويت

وحول جائزة “أفضل بنك إسلامي في الكويت”، أوضح الصالح أن هذا الاختيار يعكس نجاح استراتيجية البنك في بناء نموذج مصرفي إسلامي متوازن يجمع بين النمو المالي المستدام ومتانة المركز المالي وكفاءة إدارة الأعمال، بما عزز مكانته كأحد أبرز البنوك الإسلامية في الكويت.

وأضاف أن “بوبيان” واصل خلال السنوات الأخيرة تعزيز قدراته في مختلف قطاعات العمل المصرفي، وتنويع مصادر النمو، وتطوير علاقاته الاستراتيجية، مستنداً إلى قاعدة قوية من الكفاءات البشرية واستثمارات مدروسة تدعم تطوره واستدامة أدائه، بما يمكّنه من مواكبة التحولات في القطاع المالي وتحقيق قيمة مستدامة لعملائه ومساهميه.

أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الرقمية

وحول جائزة “أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الرقمية” في الكويت، أشار الصالح إلى أن الاحتفاظ بهذا التقدير يؤكد نجاح البنك في ترسيخ ريادته الرقمية عبر مسيرة ممتدة في قيادة التحول الرقمي والاستثمار المستمر في التكنولوجيا والابتكار، موضحاً أن هذا التوجه يرتكز على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، بما يدعم استراتيجية “بوبيان” لإعادة صياغة التجربة المصرفية الرقمية بالكامل.

وأضاف أن هذه الاستثمارات أسهمت في تطوير منظومة الحلول والخدمات المصرفية عبر تطبيق “بوبيان” ومختلف القنوات الرقمية، وتحديث أنظمة المدفوعات، ورفع كفاءة العمليات ومرونتها، بما يُتيح تقديم خدمات أكير سرعة وأماناً، ويحول التقنيات الحديثة إلى قيمة ملموسة تثري تجربة العملاء وتعزز ريادة البنك الرقمية.

أفضل بنك للخدمات المصرفية للأعمال

وعلق الصالح على جائزة “أفضل بنك للخدمات المصرفية للأعمال في الكويت”، قائلاً “تعكس تطور نموذج المصرفية للأعمال في البنك، وقدرته على توفير حلول تمويلية وخدمات متخصصة تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل نموها، وتدعم قدرتها على تطوير أعمالها والتوسع بصورة مستدامة.

وأضاف أن علاقة “بوبيان” برواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة تقوم على فهم طبيعة أنشطتهم وتطلعاتهم، وبناء شراكات طويلة الأجل تتيح للبنك تقديم منتجات وحلول تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، بما يعزز تنافسية هذا القطاع ودوره في تنويع النشاط الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن البنك سيواصل توسيع نطاق دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الحلول والمبادرات التي تفتح أمامها فرصاً أوسع للنمو، انطلاقاً من التزامه بأن يكون شريكاً مصرفياً فاعلاً في تطور أعمالها وتحقيق طموحاتها المستقبلية.

شريك استراتيجي في تمويل المشاريع

في سياق متصل، قال الصالح إن احتفاظ بوبيان بجائزة “أفضل مؤسسة إسلامية لتمويل المشاريع في الكويت” يؤكد المكانة التي رسخها البنك شريكاً موثوقاً في هيكلة وترتيب وتنفيذ الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يلبي احتياجات المشاريع الاستراتيجية في مختلف القطاعات ويواكب تنوع متطلباتها وحجم عملياتها.

وأوضح أن تميز البنك في هذا المجال يستند إلى خبرات مصرفية متخصصة وفريق عمل يمتلك فهماً عميقاً لطبيعة المشاريع واحتياجاتها التمويلية، إلى جانب شبكة واسعة من الشراكات مع المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية، بما يعزز قدرته على المشاركة في الصفقات الكبرى ودعم تنفيذ المشاريع ذات الأثر التنموي والاقتصادي.

الأفضل للخدمات المصرفية الرقمية للشركات الكبرى

وفيما يتعلق بجائزة “فضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للشركات الكبرى في الكويت”، أوضح أن هذا التتويج يعكس التطور الذي حققه “بوبيان” في بناء منظومة رقمية تراعي طبيعة أعمال الشركات الكبرى وحجم عملياتها واحتياجاتها المتنامية، وتمكّنها من إدارة معاملاتها المصرفية اليومية بكفاءة وسرعة وموثوقية.

وأضاف أن الخدمات الرقمية الموجهة للشركات تتكامل مع الحلول التمويلية المتخصصة التي يقدمها البنك للقطاعين العام والخاص، بما يتيح للعملاء الاستفادة من تجربة مصرفية مؤسسية أكثر شمولاً ومرونة، ويدعم قدرتهم على التركيز على خطط النمو والتوسع.

وأختتم الصالح مؤكداً أن “بوبيان” سيواصل تطوير خدمات المعاملات المصرفية والحلول الرقمية الموجهة للشركات، بما يعزز كفاءة أعمالها ويرسخ مكانة البنك مزوداً للحلول المصرفية المتطورة وشريكاً قادراً على مواكبة تطلعاتها المستقبلية.

ريادة متجددة

ويملك “بوبيان” سجلاً حافلاً بالجوائز والتقديرات التي حصدها من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة خلال السنوات الماضية، بما يعكس استمرارية تميزه وقدرته على التطور وترسيخ مكانته بين أبرز المؤسسات المالية الإسلامية محلياً وإقليمياً.

ويواصل البنك البناء على هذه الإنجازات من خلال رؤية استراتيجية تركز على تحقيق النمو المتوازن، وتطوير مختلف قطاعات أعماله، والاستثمار في التقنيات الحديثة والكفاءات الوطنية، بما يعزز تنافسيته وقدرته على تقديم قيمة مستدامة لعملائه ومساهميه، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الصيرفة.