ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه إلى الولايات المتحدة لترؤس وفد الكويت بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى الولايات المتحدة

بحفظ الله ورعايته غادر البلاد صباح اليوم ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستقام بمدينة نيويورك.

وكان في وداع سموه حفظه الله على أرض المطار سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيس الحرس الوطني، ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومعالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي، ومعالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد، وسعادة الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الجابر الصباح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وكبار المسؤولين.

ويرافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم كلاً من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وكبار المسؤولين.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.