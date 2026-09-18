دولة الكويت تشدد على ان استهداف ناقلات النفط يمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان

السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الامم المتحدة في جنيف الدكتورة ندى الضبيب

شددت دولة الكويت اليوم الجمعة على ان استهداف ناقلات النفط يمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان محذرة من آثاره الخطيرة على البيئة وما يترتب عليه من تهديد للحق في الحياة.

جاء ذلك في بيان ألقته السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الامم المتحدة في جنيف الدكتورة ندى الضبيب خلال النقاش العام حول البند الثالث من جدول أعمال مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته ال63 اكدت فيه على أهمية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بصورة شاملة وغير انتقائية.

واكدت الضبيب ضرورة تكامل مختلف أبعاد الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها الحق في التنمية.

ورأت ان حماية الحقوق وتعزيزها “لا تقبل التجزئة أو الانتقائية” معتبرة أن الاستقرار التنموي والعدالة الاجتماعية يشكلان ركيزتين أساسيتين لضمان الكرامة الإنسانية بما يتطلب معالجة متوازنة تكفل تكامل مختلف أبعاد حقوق الإنسان دون ترجيح حق على آخر.

وجددت الضبيب دعوة دولة الكويت إلى ترسيخ نهج التعاون الدولي البناء القائم على الحوار الموضوعي والابتعاد عن التسييس وتعدد المعايير في معالجة قضايا حقوق الإنسان.