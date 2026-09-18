السويفان: الكويت تستضيف المؤتمر القانوني الأكبر من نوعه في “القمة العالمية للمحامين المبتكرين”

أمين سر جمعية المحامين الكويتية د. خالد السويفان

أكد أمين سر جمعية المحامين الكويتية د. خالد السويفان أن الجمعية تستعد لإقامة مؤتمر المحاماة الكويتي الثاني تحت شعار «القمة العالمية للمحامين المبتكرين – Innovative Lawyers Global Summit» يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2026 في فندق كورت يارد ماريوت – قاعة الراية، ليكون المؤتمر القانوني الأكبر من نوعه بما يجمعه من مشاركة دولية واسعة وخبرات قانونية وتقنية متخصصة.

وأوضح السويفان أن المؤتمر يأتي ضمن رؤية الجمعية لتطوير مهنة المحاماة ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع القانوني عالمياً ، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات القانونية، والعدالة الرقمية، والتحكيم الإلكتروني، والأمن السيبراني، وتطوير أدوات البحث والصياغة القانونية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد محامٍ قادر على التعامل مع أدوات المستقبل والاستفادة من التكنولوجيا، مع الحفاظ على استقلال المهنة وأخلاقياتها وسرية العلاقة بين المحامي وموكله، مشيراً إلى أن المؤتمر سيجمع مشاركين من أكثر من 50 دولة ونخبة من المتحدثين والمتخصصين والجهات القانونية والتكنولوجية.

وقال السويفان: نسعى لأن يكون مؤتمر المحاماة الكويتي منصة دولية تنطلق من الكويت لمناقشة وصناعة مستقبل المهنة، في ظل ما يشهده العالم من تحول متسارع في أدوات العمل القانوني وأساليب التقاضي والخدمات القانونية.

وأكد أن المؤتمر يمثل امتداداً لمبادرات رؤية المحامي 2028، ويعكس دور جمعية المحامين الكويتية في تطوير البيئة المهنية والقانونية وتعزيز حضور الكويت على خارطة المؤتمرات القانونية الدولية.