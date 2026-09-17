وزارة التربية تعلن اعتماد المقبولين في مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2026 – 2027

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية اليوم الخميس الانتهاء من إجراءات فرز واعتماد الطلبة المقبولين في مدارس الموهوبين للعام الدراسي (2026 – 2027) عقب استكمال اختبارات الكشف عن الموهبة وتطبيق معايير القبول المحددة واعتماد النتائج وفق درجات الطلبة والمقاعد الدراسية المتاحة.

وأكدت (التربية) في بيان صحفي أن اختبارات الكشف عن الموهبة طبقت على 1070 طالبا وطالبة من طلبة المرحلة المتوسطة من مختلف المناطق التعليمية باستخدام أدوات مقننة ومعتمدة لقياس القدرة العقلية العامة والتحصيل والإبداع إلى جانب المقابلة الشخصية وذلك وفق أسس علمية وعالمية واضحة وحسب الإجراءات المعتمدة للقبول في مدارس الموهوبين.

وأوضح البيان أن نتيجة كل طالب أصبحت متاحة لولي أمره عبر منصة (موهوب) على موقع وزارة التربية من خلال نظام الدخول الموحد داعيا أولياء الأمور إلى الدخول إلى المنصة والاطلاع على نتائج أبنائهم.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على مواصلة تطوير منظومة رعاية الطلبة الموهوبين وتوفير بيئة تعليمية متخصصة تستند إلى أسس ومعايير علمية واضحة بما يعزز اكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم والاستفادة منها في مسيرتهم التعليمية.