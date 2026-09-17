دولة الكويت تدين وتستنكر استهداف ميليشيا الحوثي محافظة الطائف في السعودية بطائرة مسيرة

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة أسفر سقوط شظاياها إثر اعتراضها عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين ووقوع أضرار مادية مؤكدة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الخميس تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وتقدمت بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة المتوفى متمنية للمصابين الشفاء العاجل.