وزيرة الشؤون تبحث مع سفير أوكرانيا لدى البلاد تعزيز التعاون المشترك

وزير ةالشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة وسفير أوكرانيا لدى دولة الكويت الدكتور مكسيم صبح في صورة تذكارية عقب اللقاء

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس مع سفير أوكرانيا لدى دولة الكويت الدكتور مكسيم صبح سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الشؤون الاجتماعية وحماية الطفولة.

وأكدت الحويلة في بيان صحفي حرص دولة الكويت على مواصلة دورها الإنساني في دعم وحماية الشعوب المتضررة من الكوارث والحروب انطلاقا من نهج الكويت الراسخ في العمل الإنساني.

وذكر البيان أن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مجالات الشؤون الاجتماعية وحماية الطفولة مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا كذلك عددا من المقترحات تمهيدا لدراستها وبحث أوجه التعاون بما ينعكس إيجابا على البلدين إلى جانب بحث إمكانية تنسيق التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية.