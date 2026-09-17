الأرصاد الجوية: طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا ومائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع يكون حارا إلى شديد الحرارة نهارا ومائلا للحرارة إلى معتدل ورطبا نسبيا على السواحل ليلا لتأثر البلاد برياح حارة ورطبة.

وأضاف مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وأوضح العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح ما بين 10 و42 كيلومترا في الساعة أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال العلي إنه يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية بينما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 45 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 24 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.