الإطفاء: غلق 24 منشأة إداريا وتحرير 57 إخطارا خلال حملة تفتيشية بمحافظة الفروانية

من حملة الإطفاء

أعلنت قوة الإطفاء العام غلق 24 منشأة إداريا وتسجيل 57 إخطارا وتوجيه 5 إنذارات بالغلق بحق المنشآت المخالفة خلال حملتها التفتيشية في محافظة الفروانية.

وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي اليوم الخميس إن الحملة التي نفذتها وقاية محافظة الفروانية مساء أمس الأربعاء تهدف إلى تعزيز الرقابة الميدانية والتأكد من مدى التزام المنشآت بالاشتراطات والأنظمة المعمول بها ورصد المخالفات و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكدت أن هذه الحملات تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز مستوى الرقابة و الإلتزام والحد من المخالفات بما يسهم في رفع مستوى السلامة والتنظيم في المناطق الصناعية بالمحافظة.