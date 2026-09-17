ميسي يسجل هدفه الـ 100 مع إنتر ميامي ويقوده للفوز بكأس الأبطال

لاعبو إنتر ميامي يحتفلون بالفوز بكأس الأبطال

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفه الرقم 100 بقميص إنتر ميامي وقاده للفوز بكأس الأبطال على حساب ضيفه كروز أزول 2-0 الأربعاء، في المواجهة السنوية بين بطلي الدوري الأميركي والمكسيكي لكرة القدم.

وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 29 من رأسية رافعا رصيده التهديفي إلى 100 هدف في 115 مباراة في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى إنتر ميامي عام 2023 قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، قبل أن يمرر كرة حاسمة من ركنية إلى الوافد الجديد البرازيلي كازيميرو تابعها بدوره رأسية في الشباك (81).

وتوّج ميسي، البالغ 39 عاما، بلقبه الاول هذا العام، وذلك بعد شهرين من خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا 0-1 بعد التمديد في نهائي مونديال أميركا الشمالية.

وأشاد كازيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي السابق بزميله ميسي قائلا “علينا أن نستمتع به لأننا لا نعلم إلى متى سيستمر” في الملاعب.

وأضاف “ما قدّمه وما زال يقدّمه لكرة القدم أمر لا يُصدق… فهو يبقى الأفضل. أثبت ذلك في كأس العالم، ويواصل إثباته في الدوري الأميركي لكرة القدم”.

من ناحيته، قال الدولي السابق الانكليزي ديفيد بيكهام، الشريك المؤسس لنادي إنتر ميامي، إن ميسي يستحق الفوز بالكرة الذهبية للمرة التاسعة في مسيرته، ليعزز رقمه القياسي، بعدما دخل على خط المنافسة هذا العام بفضل تألقه في المونديال حيث سجل 8 أهداف.

وأضاف “عندما تراه يُقدم مثل هذه الإنجازات الليلة، عندما ترى كيف لعب في كأس العالم… لا يوجد لاعب في سن التاسعة والثلاثين يُقدم مثل هذا الأداء وبهذا المستوى”.

وكان ميسي قد أعلن اعتزاله الدولي في نهاية شهر آب/أغسطس، وسيلعب مباراته الأخيرة مع “ألبيسيليتسي” في 6 تشرين الاول/أكتوبر المقبل في العاصمة بوينوس ايرس.

وسنحت أول فرصة حقيقية للضيف كروز أزول حين تصدى الحارس الكندي داين سانت كلير لتسديدة الأرجنتيني خوسيه باراديلا عند القائم القريب.

وكسر ميسي التعادل بعد تمريرة من الأوروغوياني لويس سواريس زميله السابق في برشلونة الإسباني، فارتقى لها “البرغوث الصغير” متفوقا على المدافع الكولومبي ويلر ديتا وتابعها رأسية في المرمى (24).

ومرر سواريس كرة إلى المكسيكي جيرمان بيرتيرامي الذي سددها ساقطة أبعدها الحارس من على خط المرمى (32).

وفي بداية الشوط الثاني، انطلق ميسي منفردا بعد تمريرة بينية من سواريس، فسدد كرة ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وكاد كروز أزول أن يدرك التعادل لكن رأسية البديل الاوروغوياني غابرييل فرنانديس ارتدت من القائم (67).

ومرر ميسي من ركنية كرة متقنة داخل المنطقة المحرمة، تابعها كازيميرو رأسية منخفضة في الزاوية البعيدة قبل 9 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وأنقذ سانت كلير مرماه من هدف شرفي متأخر لكروز أزول، متصديا ببراعة لركلة حرة نفذها باراديلا.

وجاء تتويج إنتر ميامي بالكأس للمرة الاولى في تاريخه في باكورة مباريات مدربه الجديد الأرجنتيني كريستيان “كيلي” غونزاليس الذي تم تعيينه الشهر الماضي، لكن بسبب تأخر صدور التأشيرة لم يستهل مهامه الفنية سوى هذا الأسبوع.

وهي النسخة الثامنة من كأس الأبطال التي تستضيفها دائما الفرق الأميركية، حيث فازت الأندية المكسيكية بالنسخ الثلاث الأخيرة قبل انتصار ميامي.

ولا يزال كروز أزول عملاق الكرة المكسيكية عاجزا عن الفوز بكأس الأبطال، حيث خسر أيضا نهائي عام 2021.