الدوري الأوروبي: بنفيكا يُسقط ميلان وليون يتخطّى أندرلخت

من مباراة بنفيكا وميلان

عاد بنفيكا البرتغالي بفوز مقنع وثمين من ميدان ميلان الإيطالي 2-0، فيما تخطّى ليون الفرنسي مضيفه أندرلخت البلجيكي 2-1، الأربعاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروبا ليغ”.

وأحرز البلجيكي دودي لوكيباكيو (16) والبولندي ياكوب كامينسكي (53) هدفيّ بنفيكا.

الفوز هو الأول لبنفيكا تاريخيا في مواجهة ميلان، علما أن الفريقين كانا قد التقيا سابقا في ست مناسبات، خرج فيها الفريق الإيطالي بأربعة انتصارات مقابل تعادلين، بينها الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا في عامي 1963 (كان تحت مسمى كأس الأندية البطلة) و1990.

وسبق المواجهة الأولى بين الطرفين منذ عام 2007، ترحيبا حارا من طرف مشجعي ميلان الحاضرين في ملعب سان سيرو بلاعبهم السابق روي كوشتا رئيس بنفكيا الحالي.

وافتتح لوكيباكيو التسجيل بطريقة رائعة، بعدما تسلّم الكرة على الجهة اليمنى وانطلق بها نحو العمق، قبل إطلاقها قوية بيسراه من على مشارف منطقة الجزاء، استقرت أرضية إلى يمين الحارس الدولي الفرنسي مايك مينيان (16).

وردّ القائم الأيسر لمرمى ميلان تسديدة الأوكراني هيورهي سوداكوف بيمناه من على مشارف المنطقة (24).

وأضاف كامينسكي الثاني، بعدما تابع بيمناه من مسافة قريبة في سقف الشباك عرضية المغربي سفيان الكرواني من الجهة اليمنى (53).

وعاد ليون الفرنسي بانتصار ثمين من ميدان أندرلخت البلجيكي 2-1.

وسجّل الدنماركي نواه نارتي (8) والياباني كيتو ناكامورا (22) لليون، فيما حمل هدف أندرلخت الوحيد توقيع الصربي ميخايلو تسفيتكوفيتش (61).

وفي أول ظهور له على الصعيد القاري منذ 53 عاما، تخطّى سندرلاند الإنكليزي على ملعبه “ستاديوم أوف لايت” ضيفه ألكمار الهولندي 1-0 بهدف الفرنسي إنزو لو في (66 من ركلة جزاء).

وتغلّب باير ليفركوزن الألماني على تسيليي السلوفيني 2-0.