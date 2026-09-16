وزير التربية الكويتي يؤكد أهمية تعزيز التكامل الخليجي وتوحيد الرؤى لتطوير المنظومة التعليمية

وزير التربية الكويتي المهندس سيد جلال الطبطبائي خلال مشاركته في الاجتماع العاشر للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أكد وزير التربية الكويتي المهندس سيد جلال الطبطبائي اليوم الاربعاء ضرورة مواصلة تعزيز العمل التربوي المشترك وتوحيد الرؤى بين دول مجلس التعاون بما يسهم في تطوير منظومة التعليم ومواكبة تطلعاتها المستقبلية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الطبطبائي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في الاجتماع العاشر للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه مملكة البحرين بمشاركة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس.

وأكد الوزير الطبطبائي أن الاجتماع يمثل محطة مهمة لتعزيز التعاون التربوي والتعليمي بين دول مجلس التعاون وتوحيد الرؤى تجاه تطوير التعليم العام مشيرا إلى أهمية المبادرات والمشروعات المشتركة التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في دول المجلس.

وأشار الطبطبائي إلى أهمية متابعة المبادرات التي سبق أن طرحتها دولة الكويت خلال الاجتماع التاسع للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون الذي استضافته دولة الكويت عام 2025 وفي مقدمتها مبادرة الإطار الاستراتيجي الموحد للتعليم العام ومبادرة التبادل الطلابي للموهوبين والمعلمين المتميزين.

وأكد أن مواصلة العمل على هذه المبادرات من شأنها تعزيز التكامل التربوي الخليجي وتوسيع مجالات التواصل وتبادل الخبرات بين الطلبة والكوادر التعليمية بما يسهم في دعم الموهبة والتميز والاستفادة من التجارب والخبرات التعليمية بين دول المجلس.

واشار إلى ان تطوير التعليم يتطلب تعزيز التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات المرتبطة بالعملية التعليمية بما في ذلك التحول الاستراتيجي في التعليم العام والتعاون الدولي وتطوير أعمال مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى جانب الاهتمام بالثقافة المالية والأنشطة الطلابية والرياضية والبرامج التوعوية.

وأعرب الوزير الطبطبائي عن خالص شكره وتقديره لمملكة البحرين الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم مشيدا بالجهود المبذولة لإنجاح أعمال الاجتماع العاشر للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون.

وناقش الاجتماع مبادرة دولة الكويت بشأن التبادل الطلابي للموهوبين والمعلمين المتميزين في دول المجلس بما يتيح تعزيز الاستفادة من التجارب والخبرات التعليمية ويدعم تنمية مواهب الطلبة وقدراتهم وتبادل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية المتميزة في دول مجلس التعاون.

كما بحث الاجتماع قرار المجلس الأعلى في دورته ال45 المنعقدة في دولة الكويت عام 2024 بشأن الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات ومتابعة ما يرتبط بالمنظومة التعليمية والتوعوية من جهود وبرامج في هذا المجال بما يعزز الوقاية وحماية الطلبة والمجتمع المدرسي.

واستعرض الاجتماع موضوع الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمتعلق بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع إلى جانب بحث غرس مبادئ الثقافة المالية لدى طلبة المدارس بدول مجلس التعاون وتعزيز الوعي المالي لدى الطلبة منذ المراحل التعليمية المبكرة.

وناقش الاجتماع كذلك أوجه التعاون الدولي في المجالات التربوية والتعليمية وسبل تطويره بما يخدم الأهداف المشتركة لدول المجلس فضلا عن بحث موضوع الشراء الموحد للمواد والأنظمة والتجهيزات التي تخدم العملية التعليمية بما يعزز فرص التكامل والاستفادة المشتركة بين دول مجلس التعاون.

وتناول الوزراء أيضا موضوع الدوري الرياضي المدرسي الخليجي بما يسهم في دعم الأنشطة الرياضية المدرسية وتعزيز التواصل بين طلبة دول المجلس إلى جانب برنامج المسابقات للطلبة الخليجيين وما يوفره من مجالات للتنافس والإبداع وتنمية مهارات الطلبة في مختلف المجالات.