الإطفاء: 16 غلقا إداريا وتحرير 27 إخطارا في الفحيحيل الصناعية

من حملة الإطفاء

أعلنت قوة الإطفاء العام اليوم الأربعاء تنفيذ 16 غلقا إداريا وتحرير 27 إخطارا وتوجيه إنذارين بالغلق لمنشآت مخالفة في منطقة الفحيحيل الصناعية بمحافظة الأحمدي.

وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي إن الحملة نفذت بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة وإدارة الفحص الفني.

وذكرت أن الحملة تهدف إلى تعزيز الرقابة الميدانية والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات والأنظمة المعمول بها ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكدت مواصلة حملاتها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية للحد من المخالفات ورفع مستوى السلامة والتنظيم في المناطق الصناعية بالمحافظة.