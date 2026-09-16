وكيل وزارة الداخلية يشهد حفل تخريج طلبة مدرسة الشرطة الدفعة الـ96 برتبة شرطي

وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب يشهد حفل تخريج طلبة مدرسة الشرطة الدفعة الـ96 برتبة شرطي

شهد وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب اليوم الأربعاء حفل تخريج طلبة مدرسة الشرطة الدفعة الـ96 برتبة (شرطي) والبالغ عددهم 268 طالبا وذلك بعد استكمالهم البرامج التعليمية والتدريبية المقررة وما تضمنته من تدريبات أمنية وميدانية.

وأكد الوكيل الوهيب في بيان صحفي صادر عن (الداخلية) للخريجين أهمية الالتزام بالقانون والانضباط والتحلي بالمسؤولية وبذل أقصى الجهود في خدمة الوطن والمحافظة على أمنه وسلامة المواطنين والمقيمين متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأمنية.

وذكر البيان أنه تم تكريم المتفوقين وتوزيع الشهادات على الخريجين وسط أجواء عكست الاعتزاز بانضمام دفعة جديدة إلى صفوف وزارة الداخلية.

حضر حفل التخريج الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الأمنية المساندة اللواء فواز الرومي ورئيس قطاع شؤون التعليم والتدريب العميد خالد الحميدي ورئيس قطاع قوات الأمن الخاصة والمؤسسات الإصلاحية العميد دخيل الدخيل ومدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية العميد أسامة الشمري وعدد من القيادات الأمنية.