“زين” تتعاون مع “شنايدر إلكتريك” لتعزيز جاهزية البنى التحتية الحيوية ودعم النمو الرقمي المُستدام

دعيج العود وأمال الشاذلي بعد توقيع الشراكة في أبوظبي

أعلنت زين الكويت عن تعاونٍ استراتيجيٍ مع شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة عالمياً في تقنيات الطاقة، لتعزيز كفاءة ومرونة وأداء مُنشآتها الحيوية وبنيتها التحتية التقنية، بما يسهم في رفع الموثوقية التشغيلية، ودعم استمرارية الأعمال والخدمات الرقمية، وترسيخ بنية تحتية أكثر جاهزية لمواكبة طموحات زين في التحول الرقمي والنمو المُستدام.

جاء الإعلان عن الشراكة خلال قمّة شنايدر إلكتريك للابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا 2026 التي أقيمت في أبوظبي، بحضور الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في زين الكويت دعيج العود ورئيس شنايدر إلكتريك في منطقة الخليج أمال الشاذلي.

عبر هذا التعاون، ستُعزّز زين قدراتها التشغيلية من خلال خبرات شنايدر إلكتريك بما يدعم أعلى مستويات الجاهزية والموثوقية في مُنشآتها الحيوية وبنيتها التحتية التقنية، حيث ستُسهم هذه الخطوة في تعزيز استمرارية الأعمال عبر العمليات الاستباقية، والاستجابة السريعة للتحديات التشغيلية الطارئة، وتطبيق منهجية متكاملة لإدارة البيئات والمنشآت الحيوية.

ويُركّز التعاون كذلك على تعزيز جاهزية الأصول وأدائها، والحد من المخاطر التشغيلية، ورفع مرونة البنية التحتية، فمن خلال تحسين أداء المنشآت الحيوية مثل مراكز البيانات، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، تواصل زين التركيز على أولويات أعمالها الأساسية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، والاستمرار في تقديم خدمات وتجارب رقمية موثوقة لعملائها على شبكة 5G الأكثر تتويجاً بالجوائز في الكويت.

في تعليقه على الشراكة، قال دعيج العود: “نجاح التحوّل الرقمي يبدأ من بنية تحتية قوية وموثوقة قادرة على مواكبة التطور المتسارع في الشبكات والمنصّات والخدمات الرقمية، ومن هذا المنطلق، تكتسب جاهزية منشآتنا الحيوية وكفاءتها التشغيلية أهمية متزايدة في دعم نمو أعمالنا وطموحاتنا الرقمية.”

وأضاف: “يهدف التعاون مع شنايدر إلكتريك إلى تعزيز هذه القدرات من خلال توظيف الخبرات التشغيلية المتكاملة، والإدارة الاستباقية للأصول، ورفع مستويات الموثوقية واستمرارية الأعمال، بما يسهم في الحد من المخاطر التشغيلية وتحسين أداء منشآتنا الحيوية، وتطوير بنية تحتية أكثر جاهزية لدعم الجيل القادم من الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصال.”

وتابع بقوله: “طموحنا لا يتوقف عند تحقيق التميّز التشغيلي، بل يمتد إلى بناء بنية تحتية أكثر ذكاءً واستدامةً وجاهزيةً للمستقبل، حيث نواصل تطوير قدراتنا في مجالات البنية التحتية الجاهزة للذكاء الاصطناعي، والإدارة الذكية للأصول، ونماذج التشغيل المستدامة، بما يدعم توجهات زين التكنولوجية على المدى الطويل ونموها المستقبلي، كما أن التعاون الوثيق مع الشركاء العالميين مثل شنايدر إلكتريك يفتح المجال أمام تبنّي حلول وممارسات مُتقدّمة تُعزّز كفاءة بنيتنا التحتية ومرونتها وجاهزيتها للمرحلة المقبلة.”

دعيج العود وأمال الشاذلي مع مسؤولي زين الكويت وشنايدر إلكتريك

بدورها قالت أمال الشاذلي، رئيس شنايدر إلكتريك في منطقة الخليج: “يستفيد الاقتصاد الرقمي في دولة الكويت من البنية التحتية الذكية والخدمات النوعية التي توفرها. وبدورها، تقدم شنايدر إلكتريك خبراتها التشغيلية الراسخة للمنشآت الحيوية وتضع في متناولها الأدوات الرقمية التي توظف بيانات الأصول لتسريع عملية اتخاذ القرارات المدروسة دون معوّقات. وفي هذا السياق، يمكّننا عملنا مع زين في الكويت من الجمع بين خبراتنا والتزامنا ببنى تحتية مستدامة جاهزة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي للمساهمة في ترسيخ أساس رقمي أكثر مرونة في البلاد.”

وعلى هامش القمّة، بحثت الجهتان أيضاً فرص توسيع نطاق التعاون بينهما في عدد من المجالات الاستراتيجية التي تواكب المتطلبات المتطورة للبنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي، والاستدامة على المدى البعيد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وإدارة أداء الأصول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والحلول المتقدمة لإدارة المرافق ودعم العمليات.

وتعكس هذه الخطوة التزاماً مُشتركاً بالابتكار والتميز التشغيلي والنمو المستدام، إلى جانب استكشاف التقنيات ونماذج التشغيل التي من شأنها تعزيز كفاءة بنية زين التحتية وذكائها ومرونتها.

ومع استمرار النمو في الطلب على الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصال المُتقدّمة والتطبيقات الرقمية التي تتطلّب استخداماً كثيفاً للبيانات، تزداد أهمية البنية التحتية الحيوية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي، وتواصل زين الاستثمار في التقنيات وعقد الشراكات وتعزيز القدرات التشغيلية التي تعزز الأسس التي تقوم عليها شبكتها ومنظومتها الرقمية، بالتوازي مع دعم مستويات أعلى من الكفاءة والاستدامة طويلة الأمد.

ويأتي هذا التعاون ضمن نهج زين الأوسع لبناء بنية تحتية تكنولوجية جاهزة للمستقبل تكون قادرة على مواكبة تطور طموحاتها الرقمية، فمن خلال الجمع بين تقنيات الاتصال المتقدمة، والمنشآت المرنة، والعمليات الذكية، والابتكار المرتكز على الاستدامة، تسعى زين إلى ترسيخ قاعدة تكنولوجية أكثر قوة لدعم المرحلة المقبلة من النمو الرقمي في الكويت.

تُعد شنايدر إلكتريك شركة عالمية رائدة في مجال تقنيات الطاقة، حيث تُسهم في تعزيز الكفاءة والاستدامة من خلال تزويد حلول الكهرباء والأتمتة والتحول الرقمي لقطاعات الأعمال والمنازل، وتمكّن تقنياتها المباني ومراكز البيانات والمصانع والبنى التحتية وشبكات الطاقة من العمل ضمن منظومات مفتوحة ومترابطة، بما يعزز الأداء والمرونة والاستدامة، وتشمل محفظتها أجهزة ذكية، وبنى معمارية قائمة على البرمجيات، وأنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخدمات رقمية، وخدمات استشارية متخصصة، وتخدم شنايدر إلكتريك نحو مليون شريك في أكثر من 100 دولة، كما تحافظ باستمرار على مكانتها ضمن أكثر الشركات استدامة على مستوى العالم.