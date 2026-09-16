الجمارك: إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الكيميكال المخدرة بحوزة مسافر قادم من إحدى الدول الأوروبية

الإدارة العامة للجمارك

أعلنت الإدارة العامة للجمارك تمكن مفتشيها في مطار الكويت – مبنى الركاب (T4) من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الكيميكال المخدرة بحوزة مسافر قادم من إحدى الدول الأوروبية.

وقالت الإدارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن عملية التفتيش الدقيقة أسفرت عن العثور على عدد (1197) ورقة من حجم (A4) مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة بلغ وزنها الإجمالي نحو 6ر9 كيلوغرام.

وأشارت إلى أنه جرى إعداد محضر الضبط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والخمور لاستكمال الإجراءات المتبعة.