وكيل الحرس الوطني: حريصون على تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات العسكرية والأكاديمية

وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس يستقبل وفد مركز رواق للاستشارات السياسية والاستراتيجية

أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس الحرص على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من الخبرات العسكرية والأكاديمية بما يسهم في تطوير قدرات المنتسبين والارتقاء بمستوى الأداء.

جاء ذلك وفق بيان صحفي للحرس الوطني اليوم الأربعاء خلال استقبال الفريق الركن البرجس في مكتبه بالرئاسة العامة للحرس الوطني بحضور قائد الشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن عبدالله صالح وفد مركز (رواق) للاستشارات السياسية والاستراتيجية.

وأضاف البيان أن الوفد ضم كلا من رئيس الأركان العامة السابق للجيش الكويتي الفريق أول ركن متقاعد محمد الخضر ومعاون هيئة العمليات السابق بالجيش الفريق الركن متقاعد محمد الكندري وأستاذة العلوم السياسية الدكتورة استقلال العازمي.

وأشار البيان إلى أنه في إطار الزيارة شارك الضيوف في حلقة نقاشية حول الأوضاع والتطورات الإقليمية أقامها مركز إعداد القادة بمعهد تدريب قوات الحرس الوطني بهدف تعزيز الوعي بالمتغيرات الإقليمية وانعكاساتها والاستفادة من الخبرات المتخصصة في هذا المجال.