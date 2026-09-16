“بوبيان” يجدد رعايته وشراكته مع أكاديمية “سفنتين فور سوكر” لكرة القدم

فيصل الخضر وبدر المطوع عقب توقيع الاتفاقية

جدد بنك بوبيان رعايته لأكاديمية “سفنتين فور سوكر” لكرة القدم، المتخصصة في تدريب الناشئين من عمر 5 إلى 16 عاماً، مواصلاً بذلك شراكة ممتدة منذ تأسيس الأكاديمية في عام 2018، تجسد التزامه بالاستثمار طويل الأمد في الشباب ودعم المواهب الرياضية الواعدة في الكويت.

وتم توقيع تجديد الرعاية بحضور مساعد مدير – إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بوبيان، فيصل الخضر، ومؤسس أكاديمية “سفنتين فور سوكر” ولاعب منتخب الكويت السابق بدر المطوع، إلى جانب عدد من مسؤولي البنك والأكاديمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية وحرصه على دعم المبادرات الرياضية وأثرها المستدام، من خلال اكتشاف المواهب في مراحل عمرية مبكرة وتوفير بيئة تدريبية احترافية تساعدها على تطوير مهاراتها الفنية والبدنية، إلى جانب ترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي والمثابرة.

وتتضمن الرعاية تقديم خصم خاص بنسبة 20% على اشتراكات الأكاديمية لعملاء بنك بوبيان وأبناء موظفيه خلال العطلة الصيفية والشتوية لعام 2026 – 2027، بما يوسع فرص استفادتهم من برامج الأكاديمية التدريبية، ويعزز القيمة المجتمعية التي تقدمها الشراكة لمختلف شرائح مجتمع بوبيان.

استثمار في المواهب

وبهذه المناسبة، قال الخضر إن تجديد الرعاية يعكس رؤية “بوبيان” للشراكات المجتمعية القائمة على الاستمرارية وتحقيق أثر ملموس، موضحاً أن دعم الأكاديمية منذ انطلاقتها في عام 2018 يجسد إيمان البنك بأهمية الاستثمار طويل الأمد في الشباب، وتوفير المسارات التي تساعدهم على اكتشاف قدراتهم وتطويرها ضمن بيئة رياضية منظمة ومحفزة.

وأضاف أن أكاديمية “سفنتين فور سوكر” تمثل نموذجاً للمبادرات الرياضية التي تجمع بين تطوير المهارات الكروية وبناء شخصية اللاعب، من خلال غرس قيم الانضباط والعمل الجماعي والالتزام والطموح، بما يسهم في إعداد جيل من الشباب يمتلك المقومات الرياضية والشخصية اللازمة لتحقيق تطلعاته.

وأوضح أن امتداد الشراكة على مدار السنوات الماضية يؤكد حرص “بوبيان” على بناء علاقات مستدامة مع الجهات التي تشاركه رؤيته تجاه الشباب والرياضة، لافتاً إلى أن القيمة الحقيقية لهذه الرعاية تظهر في استمرارية برامج الأكاديمية وقدرتها على تطوير المواهب وإعداد عدد من لاعبيها للانتقال إلى الأندية الكويتية.

لقطة جماعية لعدد من مسؤولي البنك والأكاديمية

وأشار الخضر إلى أن الشراكة تدعم جهود الأكاديمية لتوسيع خبرات لاعبيها من خلال المشاركة في البطولات والمعسكرات الخارجية، بما يمنحهم فرصاً للتعرف على مدارس كروية متنوعة، واللعب ضمن بيئات تنافسية مختلفة، واكتساب تجارب تسهم في تطوير مستوياتهم الفنية والبدنية.

وأكد أن دعم هذه المشاركات يأتي ضمن رؤية تستهدف الإسهام في إعداد جيل من المواهب القادر على تمثيل الرياضة الكويتية بصورة مشرفة مستقبلاً، مؤكداً أن تطوير اللاعب الناشئ يتطلب تجربة متكاملة تجمع بين التدريب المنتظم والمنافسة واكتساب الخبرات داخل الكويت وخارجها.

ولفت إلى أن تقديم خصم بنسبة 20% على اشتراكات الأكاديمية لعملاء بنك بوبيان وأبناء الموظفين يضيف بعداً جديداً إلى الشراكة، ويتيح لهم الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، في إطار حرص البنك على تشجيع الناشئين على ممارسة الرياضة وتبني نمط حياة صحي.

واختتم الخضر مؤكداً أن “بوبيان” سيواصل دعم المبادرات التي تستثمر في قدرات الشباب وتوفر لهم فرصاً حقيقية للنمو والتطور، بما يعزز دور الرياضة في بناء الأجيال ويدعم مستقبل القطاع الرياضي في الكويت.

شراكة وأثراً مستداماً

من جانبه، تقدم مؤسس أكاديمية “سفنتين فور سوكر” ولاعب منتخب الكويت السابق بدر المطوع بالشكر إلى بنك بوبيان على تجديد رعايته واستمرار دعمه للأكاديمية منذ تأسيسها، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة الأكاديمية وقدرتها على مواصلة برامجها التدريبية وتطويرها.

وقال المطوع إن دعم “بوبيان” أسهم في توفير بيئة تدريبية متكاملة تساعد اللاعبين الناشئين على صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم وفق منهج تدريبي منظم، إلى جانب تمكين نحو 250 لاعباً من لاعبي الأكاديمية من الانتقال إلى عدد من الأندية الكويتية، بما يعكس الأثر الفعلي للشراكة والنتائج التي حققتها على مدار السنوات الماضية.

وأضاف أن استمرارية الرعاية منحت الأكاديمية الاستقرار اللازم لتوسيع خبرات لاعبيها وإتاحة فرص المشاركة أمامهم في البطولات والمعسكرات الخارجية، لما تمثله هذه التجارب من أهمية في رفع مستوياتهم الفنية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على المنافسة.

وأكد المطوع أن رسالة أكاديمية “سفنتين فور سوكر” تتجاوز تعليم المهارات الفنية لكرة القدم، لتشمل بناء شخصية اللاعب وترسيخ الالتزام والطموح، مشيراً إلى أن الشراكة مع “بوبيان” تدعم جهود الأكاديمية لإعداد جيل رياضي واعد يمتلك المقومات اللازمة لمواصلة تطوره وتمثيل الرياضة الكويتية مستقبلاً.