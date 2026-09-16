وكيل وزارة الصحة يكرم البروفيسور موسى خورشيد الحائز جائزة الريادة العالمية بجراحة السمنة

وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح يكرم أستاذ الجراحة وجراحات السمنة والمناظير البروفيسور موسى خورشيد

كرم وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح أستاذ الجراحة وجراحات السمنة والمناظير البروفيسور موسى خورشيد بمناسبة حصوله على جائزة الريادة العالمية (Pioneer Award) من الفيدرالية العالمية لجراحة السمنة والأيض (IFSO) تقديرا لإسهاماته العلمية والمهنية وإنجازاته الريادية.

وذكرت وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن الدكتور سلمان الصباح أكد أن الإنجازات التي تحققها الكفاءات الطبية الكويتية في المحافل العالمية تمثل مصدر فخر واعتزاز وتعكس ما تزخر به المنظومة الصحية والأكاديمية في دولة الكويت.

وأضافت الوزارة أن البروفيسور خورشيد تسلم الجائزة خلال المؤتمر العالمي للفدرالية الذي عقد في مدينة تورونتو الكندية حيث جرى تكريمه إلى جانب أربعة من علماء الجراحة من الولايات المتحدة الأمريكية تقديرا لمسيرته وإسهاماته في تطوير جراحات السمنة والأيض.

وأوضحت أن هذا التكريم يضاف إلى سجل حافل من الإنجازات الدولية إذ حصل عام 2021 على الزمالة الفخرية من الكلية الأمريكية للجراحين (ACS) كما نال عام 2024 الزمالة الفخرية من الجمعية الأمريكية للجراحة (ASA) في تأكيد للمكانة العلمية التي بلغتها الكفاءات الطبية الكويتية وإسهاماتها المؤثرة في تطوير الممارسة الجراحية على المستوى الدولي.

ونقلت الوزارة في بيانها عن البروفيسور خورشيد اعتزازه بهذا التكريم الذي يمثل حافزا لمواصلة العطاء ورفع اسم البلاد في المحافل الطبية مثمنا دعم الوزارة للكفاءات الوطنية وتشجيعها المستمر للتميز العلمي والمهني.