جامعة الكويت تشارك في البطولة الآسيوية الجامعية لكرة الطاولة في ماليزيا

شاركت جامعة الكويت ممثلة بإدارة الأنشطة الرياضية التابعة لعمادة شؤون الطلبة بوفد طلابي في البطولة الآسيوية الجامعية لكرة الطاولة التي استضافتها مدينة كوانتان الماليزية خلال الفترة من 3 إلى 11 سبتمبر الجاري بمشاركة عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية الرياضية من مختلف الدول الآسيوية.

وقالت الجامعة إن مشاركتها في البطولة تأتي في إطار دعم الحركة الرياضية الجامعية وتعزيز حضور طلبتها في المحافل الإقليمية والدولية بما يسهم في تنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم وترسيخ قيم المنافسة والالتزام والعمل الجماعي.

من جانبه أكد رئيس الوفد والقائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت الدكتور سالم الشمري أن المشاركة تأتي ضمن توجه الجامعة لدعم الطلبة الموهوبين رياضيا وتوفير البيئة المناسبة لتطوير قدراتهم مشيرا إلى أهمية المشاركات الخارجية في إكسابهم الخبرات وتعزيز الثقة بالنفس وتمثيل جامعة الكويت ودولة الكويت بصورة مشرفة في المحافل الرياضية الدولية.

وأضاف الشمري أن الجامعة تولي اهتماما بتوسيع مشاركات طلبتها في البطولات المحلية والإقليمية والدولية بما يعزز حضورها وتواجدها المتميز في المحافل الدولية ويدعم دورها في رعاية المواهب الطلابية وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات.

ومثل جامعة الكويت في البطولة فريقان من الطلبة والطالبات فيما تواصل إدارة الأنشطة الرياضية تنفيذ برامجها الهادفة إلى تطوير الرياضة الجامعية واكتشاف المواهب وتهيئة الطلبة للمشاركة في مختلف المنافسات الرياضية.