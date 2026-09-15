الإطفاء: غلق 23 منشأة ومحلا بمحافظة الأحمدي لعدم استيفاء اشتراطات السلامة

من حملة الإطفاء

أعلنت قوة الإطفاء العام اليوم الثلاثاء توجيه إنذارات بالغلق الإداري وتحرير إخطارات بحق 201 منشأة ومحل إضافة إلى غلق 23 منشأة ومحلا وذلك لعدم استيفائها اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق المعتمدة.

وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال حملة تفتيش قامت بها القوة في محافظة الأحمدي شملت منطقتي (الفحيحيل الصناعية) و(شرق الأحمدي الصناعية) وذلك في إطار الجهود المستمرة لمتابعة مدى التزام المباني والمنشآت باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

وأكدت استمرار حملاتها التفتيشية في مختلف المحافظات بهدف تعزيز الالتزام باشتراطات السلامة والحد من المخاطر حفاظا على الأرواح والممتلكات.