“الداخلية” تدعو الجميع إلى عدم نقل أمتعة تخص الغير من وإلى البلاد تجنبا للوقوع ضحية لمهربي المخدرات

وزارة الداخلية

دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين ولا سيما المسافرين إلى عدم نقل أي أمتعة أو حقائب أو طرود أو عبوات أو أمانات تخص الغير من البلاد وإليها تجنبا لاستغلال حسن نيتهم من قبل مهربي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وقالت (الدخلية) في بيان صحفي إن مهربي المخدرات قد يلجأون إلى أساليب متعددة للتمويه واستخدام الآخرين في نقل المواد المحظورة عبر المنافذ الأمر الذي يعرض حاملها للمساءلة القانونية وعدم الاستجابة لأي طلبات لنقل أغراض للآخرين مهما كانت المبررات أو صلة الشخص الذي قام بتسليمها.

وأوضحت أن الجهات المختصة تمكنت من ضبط (3) مسافرين في قضايا منفصلة لدى وصولهم إلى البلاد بعد العثور بحوزتهم على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية كانت مخبأة داخل عبوات أدوية.

وأضافت أن التحقيقات الأولية اظهرت أن المتهمين تسلموا تلك العبوات من أشخاص خارج دولة الكويت بهدف تسليمها إلى أشخاص داخل البلاد بعد أن تعمدوا إخفاء حقيقة محتوياتها عنهم وإيهامهم بأنها أدوية فيما كشفت إجراءات التفتيش عن احتوائها على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.

وذكرت الداخلية أنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم واستكمال التحقيقات للكشف عن جميع ملابسات القضايا والأشخاص المرتبطين بها.