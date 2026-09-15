“الصحة” تدشن الحملة الوطنية للتوعية بالإنتان

وزارة الصحة تدشن الحملة الوطنية للتوعية بمرض "الإنتان" ومخاطره وأهمية اكتشافه مبكرًا

دشنت وزارة الصحة ممثلة بوحدة مقاومة مضادات الميكروبات في مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها اليوم الثلاثاء الحملة الوطنية للتوعية بالإنتان تحت شعار (أوقفوا الإنتان أنقذوا الأرواح) بحضور ورعاية وكيل الوزارة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح.

وقالت (الصحة) في بيان صحفي إن الحملة التي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للإنتان الذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر المرض وأهمية اكتشافه مبكرا إلى جانب تعزيز وعي العاملين في القطاع الصحي ورفع جاهزيتهم للتعرف على علاماته والتعامل معه في الوقت المناسب.

وأوضحت أن الإنتان المعروف بتعفن الدم حالة صحية خطرة قد تنشأ نتيجة استجابة الجسم الشديدة للعدوى ويمكن الوقاية من كثير من مسبباته عبر الالتزام بنظافة اليدين وسلامة الغذاء والرضاعة الطبيعية والحصول على اللقاحات الموصى بها إلى جانب سرعة طلب الرعاية الطبية عند ظهور أعراض مقلقة.

ونقل البيان عن الوكيل الصباح شكره للطواقم الطبية والقائمين على تنظيم الحملة وجهودهم في تعزيز الوعي الصحي معربا عن تطلعه الى مواصلة وتكثيف حملات التوعية الموجهة إلى المجتمع والعاملين في القطاع الصحي.

من جانبه أكد رئيس وحدة مقاومة مضادات الميكروبات الدكتور حسين الشمري وفق البيان أن الحملة تمثل خطوة عملية لتعزيز الجاهزية الوطنية للتعامل مع الإنتان من خلال توحيد الإجراءات السريرية ورفع كفاءة التشخيص المبكر ودعم الفرق الطبية في المستشفيات بالسياسات والبروتوكولات المبنية على الدليل.

وأوضح الشمري أن الوقاية من الإنتان وسرعة اكتشافه وبدء العلاج المناسب في الوقت الملائم عوامل أساسية تسهم في إنقاذ الأرواح والحد من المضاعفات الصحية.

وحضر تدشين الحملة في مستشفى جابر الأحمد كل من الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور المنذر الحساوي وعدد من قياديي الوزارة فيما تقام فعالياتها بمشاركة سبعة مستشفيات عامة تابعة لوزارة الصحة وبالتنسيق مع إداراتها.