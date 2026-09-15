وزير التربية يعتمد لائحة نظام مدارس الموهوبين

وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي

اعتمد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي لائحة نظام مدارس الموهوبين بما يرسخ إطارا تنظيميا متكاملا لعمل هذه المدارس ويعزز قدرتها على توفير بيئة تعليمية متخصصة تستجيب لطبيعة المتعلمين الموهوبين واحتياجاتهم وقدراتهم وتدعم تحويل المواهب إلى إنجازات علمية تخدم مستقبل دولة الكويت.

قالت (التربية) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن اللائحة الصادرة في 70 مادة موزعة على تسعة أبواب تضع إطارا متكاملا لعمل المدارس يبدأ من آليات الترشيح والكشف والقبول ويمتد إلى النظام الدراسي والبرامج الإثرائية والتقويم وصولا إلى متابعة المتعلم وضمان حقوقه.

وأضافت أن أحكام اللائحة تسري على مدارس الموهوبين والمتعلمين المقيدين بها وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والفنية المساندة مشيرة إلى أن الدراسة تشمل المراحل التعليمية التي يحددها وزير التربية على أن يبدأ التطبيق بالمرحلة المتوسطة من الصف السادس إلى الصف التاسع اعتبارا من العام الدراسي 2027/2026.

وأوضحت أن موعد التطبيق في المراحل الأخرى يحدد بقرار من الوزير لافتة إلى أن مدارس الموهوبين تتبع مكتب الموهوبين إداريا وفنيا وماليا.

وبينت أن مدارس الموهوبين تعتمد المناهج الرسمية لوزارة التربية مع إضافة مادة الإثراء باعتبارها مادة دراسية أساسية بواقع حصتين أسبوعيا وتتضمن الإثراء الأكاديمي والمشروعات التطبيقية ومهارات التفكير وحل المشكلات إلى جانب الإنجاز في الأنشطة والمسابقات بما يسهم في الانتقال بالعملية التعليمية من التركيز على التحصيل الدراسي إلى تنمية قدرات المتعلم في البحث والتطبيق والإبداع.

وأكدت الوزارة أن اللائحة راعت طبيعة التعليم المخصص للموهوبين من خلال توفير بيئة صفية مناسبة إذ حددت 16 متعلما كحد أقصى في القاعة الدراسية الواحدة إلى جانب توفير الوزارة وسائل مواصلات للمتعلمين من مختلف مناطق الدولة بما يتناسب مع مواعيد الدوام والبرامج التعليمية المقررة.

وأشارت وزارة التربية إلى أن اللائحة أرست نظاما خاصا لتقويم مادة الإثراء من 100 درجة توزع بواقع 60 درجة للمشروع و20 درجة للإنجاز في الأنشطة والمسابقات و20 درجة لأعمال تشمل مهارات التفكير والمشاركة والتفاعل والسلوك والتعامل مع الأدوات بما يعكس تركيز مدارس الموهوبين على الإنجاز والتطبيق والمهارات إلى جانب المعرفة الأكاديمية.

وذكرت أن استمرار المتعلم في مدارس الموهوبين يرتبط بمعيارين واضحين هما ألا تقل نسبته العامة النهائية عن 90 بالمئة وألا تقل درجته في مادة الإثراء عن 75 درجة بما يضمن بقاء مستوى هذه المدارس متوافقا مع الغرض الذي أنشئت من أجله وأن يظل الالتحاق بها التزاما ببرنامج رعاية متكامل للفئة المستهدفة.

ولفتت الوزارة إلى أن اللائحة كفلت للمتعلم مجموعة من الحقوق من بينها الحصول على برنامج تعليمي وإثرائي يتناسب مع قدراته وبيئة وأدوات ومصادر تدعم موهبته مضيفة حق ولي الأمر في الاطلاع قبل قيد ابنه على البرنامج الدراسي الإثرائي ومتابعة مستوى المتعلم والاطلاع على ملفه التراكمي ومعرفة الإجراءات المتخذة بشأن استمرار قيده بما يعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة في رعاية الموهبة ومتابعة تطورها.