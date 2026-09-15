“كان” تطلق حملة التوعية بسرطان الرأس والرقبة تحت شعار “وعيك يصنع الفرق”

حملة "كان" لتوعية بسرطان الرأس والرقبة تحت شعار "وعيك يصنع الفرق"

أطلقت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) اليوم الثلاثاء حملتها التوعوية بسرطان الرأس والرقبة والتي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي تحت شعار (وعيك يصنع الفرق) بهدف تقديم معلومات صحية حول المرض وأنواعه وعوامل الخطورة المرتبطة به وسبل الوقاية منه.

وقال رئيس مجلس إدارة (كان) الدكتور خالد الصالح في تصريح صحفي إن التوعية تمثل جانبا أساسيا من جهود مكافحة السرطان مشيرا إلى أن سرطان الرأس والرقبة يشمل مجموعة من السرطانات التي تصيب مناطق مختلفة من الرأس والرقبة.

وأضاف أن التعريف بهذه الأنواع وعوامل الخطورة المرتبطة بها يعد من المحاور المهمة التي تركز عليها الحملة خلال شهر سبتمبر بهدف رفع مستوى المعرفة الصحية لدى أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن برنامج الحملة يتضمن إقامة معارض توعوية في عدد من المراكز الصحية والمستشفيات بهدف الوصول مباشرة إلى أفراد المجتمع وتزويدهم بالمعلومات والإرشادات الصحية المتعلقة بسرطان الرأس والرقبة.

وبين الصالح أن الحملة ستتضمن أيضا نشر مواد ومنشورات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يتيح الوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور ونشر الرسائل الصحية بصورة مبسطة وموثوقة.

وأكد حرص (كان) من خلال حملاتها على أن تصل الرسالة التوعوية إلى مختلف شرائح المجتمع مع الاهتمام بدور العاملين في القطاع الصحي باعتبارهم شركاء أساسيين في نشر الوعي وتعزيز ثقافة الوقاية.