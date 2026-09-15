“بوبيان” يعلن تعاونه مع Kaffy Technologies لتطبيق تقنية مبتكرة لبصمة راحة اليد

المدير التنفيذي لإدارة أداء الأعمال والتخطيط في بنك بوبيان سارة المطاوعة

في خطوة جديدة تعكس نهجه في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الكويت، أعلن بنك بوبيان عن تعاون جديد مع شركة “Kaffy Technologies” الكويتية الناشئة لتطبيق تقنيتها المبتكرة لبصمة راحة اليد ضمن بيئة عمل فعلية في البنك، بما يوفر للشركة فرصة لاختبار التقنية وتقييم أدائها عملياً.

ويأتي التعاون امتداداً لجهود “بوبيان” في دعم الشركات التقنية الناشئة، من خلال بناء شراكات نوعية تمنحها فرصاً عملية لتطبيق ابتكاراتها وتطوير حلولها، بما يعزز جاهزيتها للنمو والتوسع، وفي الوقت نفسه يتيح للبنك استكشاف التقنيات الواعدة وتقييم إمكانات توظيفها في حالات استخدام عملية.

وتعتمد التقنية التي طورتها “Kaffy Technologies” على بصمة راحة اليد للتحقق من هوية المستخدم، دون الحاجة إلى استخدام الهاتف أو البطاقات أو كلمات المرور، بما يتيح استخدامها في مجموعة متنوعة من التطبيقات المرتبطة بالتحقق من الهوية في بيئات العمل والمؤسسات والقطاعات المختلفة.

ويشمل التعاون تطبيق تقنية بصمة راحة اليد على العمالة التابعة المتعاقدة مع البنك، للتحقق من الهوية وتسجيل عمليات الدخول والخروج، بما يتيح لـ “Kaffy Technologies” تطبيق حلولها وتقييم أدائها ضمن بيئة مؤسسية فعلية.

شراكات تدعم الابتكار المحلي

وبهذه المناسبة، قالت المدير التنفيذي لإدارة أداء الأعمال والتخطيط في بنك بوبيان سارة المطاوعة، إن دعم الشركات التقنية الناشئة يمثل أحد المحاور الرئيسية ضمن توجه البنك نحو دعم منظومة الابتكار المحلي، من خلال بناء شراكات نوعية تفتح أمام هذه الشركات فرصاً حقيقية لاختبار ابتكاراتها وتطوير حلول قابلة للتطبيق والتوسع.

وأضافت أن التعاون مع “Kaffy Technologies” يقدم نموذجاً عملياً لهذا التوجه، من خلال إتاحة بيئة عمل فعلية لتطبيق التقنية وتقييمها في حالة استخدام حقيقية، بما يمنح الشركة فرصة لاكتساب خبرة عملية يمكن البناء عليها في تطوير الحل وتوسيع نطاق تطبيقاته مستقبلاً.

وأوضحت أن مفهوم دعم الشركات الناشئة يتجاوز توفير الخدمات والحلول المصرفية، ليشمل خلق فرص للتعاون تساعدها على إثبات إمكانات حلولها وتطوير منتجاتها وتعزيز جاهزيتها للنمو، مؤكدة أن شراكات بوبيان مع الشركات الناشئة تركز على خلق قيمة مستدامة تدعم تطورها وتعزز حضورها في السوق.

استكشاف حلول المستقبل

وأكدت المطاوعة أن تبني التقنيات الواعدة ودعم الابتكار المحلي يعكسان نهج بوبيان في استكشاف حلول المستقبل ومواكبة التطورات المتسارعة في المشهد التكنولوجي، إلى جانب المساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز دور الشركات التقنية الكويتية الناشئة فيه.

وأشارت إلى أن التعاون بين المؤسسات والشركات التقنية الناشئة يسهم في توفير بيئة أكثر تكاملاً للابتكار، من خلال الجمع بين الحلول والأفكار التي تقدمها الشركات الناشئة والخبرة العملية وبيئات التطبيق التي توفرها المؤسسات، بما يفتح المجال أمام تطوير حلول جديدة قادرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة لمختلف القطاعات.

ويواصل بنك بوبيان دعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار في الكويت من خلال مبادرات وشراكات متنوعة تستهدف تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة، وفتح آفاق جديدة أمامهم للنمو والتوسع، بما يعزز مساهمتهم في الاقتصاد الرقمي ويدعم تطور بيئة الأعمال والابتكار في الكويت.