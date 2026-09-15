دولة الكويت تدين وتستنكر اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية والمدنيين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية والمركبات في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.