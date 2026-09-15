أمين عام مجلس التعاون يدين الاعتداءات الحوثية المتكررة على السعودية واستهداف الأعيان المدنية

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء عن إدانته بأشد العبارات للاعتداءات التي تواصل ميليشيا الحوثي شنها ضد المملكة العربية السعودية واستهدافها المتعمد والمتكرر للأعيان المدنية والمدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وقال البديوي في بيان صحفي إن هذه الاعتداءات تمثل “تصعيدا إجراميا خطيرا” يؤكد مجددا النهج الإرهابي للحوثيين مشددا على أن استمرارها يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وجدد التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل لجميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أراضيها وصون أمنها وسلامة شعبها ومقدراتها.