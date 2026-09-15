استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني فجر اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة (البيرة) وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الوزارة في بيان أن زياد جابر البالغ من العمر 54 عاما استشهد برصاص الاحتلال في حي (أم الشرايط) في (البيرة) المجاورة لمدينة (رام الله).

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أفادت في بيان صحفي أن طواقهما تعاملت مع إصابة فلسطيني برصاص حي في البطن والفخذ موضحة أن طواقم الإسعاف حاولت إجراء انعاش القلب والرئتين وتم نقله إلى المستشفى الذي أعلن استشهاده.

وبحسب مصادر محلية فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على جابر داخل منزله وأعدمته خلال عملية دهم وتفتيش نفذتها في الحي واعتقلت خلالها ثلاثة فلسطينيين أحدهم أبن أخ الشهيد.