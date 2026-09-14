وزارة الصحة تدعو للتبرع بالدم دعما لاستدامة مخزون الدم

وزارة الصحة

دعت وزارة الصحة اليوم الاثنين أصحاب فصائل الدم السالبة والموجبة إلى التبرع بالدم دعما لاستدامة مخزون الدم وتلبية احتياجات المرضى من خلال التوجه إلى بنك الدم المركزي أو أحد فروعه.

وذكرت (الصحة) في بيان صحفي أن ساعات العمل في بنك الدم المركزي بالجابرية ومركز التعاونيات لنقل الدم (بجانب مستشفى العدان) من السبت إلى الخميس من الساعة 30ر7 صباحا إلى 30ر8 مساء والجمعة من 2 ظهرا إلى 8 مساء.

وأضافت أن ساعات العمل في كل من مركز الشيخة سلوى الصباح (بجانب مستشفى الولادة) وفرع التبرع بمستشفى جابر الأحمد وفرع التبرع بمستشفى الجهراء الجديد من الأحد إلى الخميس من الساعة 30ر7 صباحا إلى 30ر8 مساء أما فرع التبرع بمركز حمد الحميضي وشيخة السديراوي الطبي (الشويخ السكنية) يعمل من الاحد إلى الخميس من الساعة 30ر7 صباحا إلى الواحدة ظهرا.