السفير المصري: التعاون في المجال الإنساني بين الكويت ومصر يعزز جهود سرعة الاستجابة للأزمات

سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت خلال زيارته لجمعية الهلال الأحمر الكويتي

أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت محمد أبو الوفا اليوم الاثنين أن التعاون الإنساني بين الكويت ومصر يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين ويسهم في تعزيز جهود الاستجابة للأزمات ومساندة المتضررين.

وقال أبو الوفا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس إن دولة الكويت تضطلع بدور إنساني رائد من خلال ما تقدمه من دعم ومساعدات للمجتمعات المتضررة في مختلف مناطق العالم مشيدا بالدور الذي تقوم به (الهلال الأحمر الكويتي) في ترجمة المواقف الإنسانية الكويتية إلى مبادرات ميدانية.

وأضاف أن التعاون بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الكويتي يشمل عددا من الملفات الإنسانية ولاسيما تقديم المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة في المجالات الصحية والغذائية والإنسانية ومنها إنشاء الكويت مستشفى ميدانيا في فلسطين.

وأوضح أن الهلال الأحمر المصري يمتلك إمكانات فنية ولوجستية وخبرات ميدانية واسعة في التعامل مع الأزمات من شأنها أن تسهم في تعزيز فرص التكامل مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي وتطوير آليات الاستجابة المشتركة لافتا إلى أن اللقاء بحث آفاق التعاون المستقبلي في غزة ومناطق أخرى تشهد أزمات إنسانية.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس في تصريح مماثل لـ(كونا) أن العلاقات الكويتية المصرية تمثل نموذجا راسخا للتعاون والتكامل في مختلف المجالات ولاسيما في المجالين الإنساني والإغاثي مشيرا إلى حرص الجمعية على تعزيز التواصل مع المؤسسات الإنسانية المصرية وتبادل الخبرات.

وقال المغامس إن التعاون بين الهلال الأحمر الكويتي والمصري هو امتداد للعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين موضحا أن التجارب المشتركة وخصوصا في مجال الاستجابة للأوضاع الإنسانية العاجلة في قطاع غزة أثبتت أهمية التنسيق بين المؤسسات الإنسانية لتسريع إيصال المساعدات إلى مستحقيها.

وأكد حرص الجمعية على تطوير التعاون مع الجانب المصري وفتح مجالات جديدة للشراكة بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات مشيدا بالدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في دعم العمليات الإنسانية والإغاثية.