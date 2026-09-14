مدير جامعة عبدالله السالم الأستاذة الدكتورة منى سليمان الأحمد

تحت رعاية وحضور مدير جامعة عبدالله السالم الأستاذة الدكتورة منى سليمان الأحمد نظّمت الجامعة يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026، اللقاء التنويري للطلبة المستجدين في كلية الطب والعلوم الصحية، الذين يمثلون الدفعة الأولى في الكلية، وذلك بحضور قياديي الجامعة، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والتدريسية.

ويكتسب اللقاء أهميةً خاصةً لتزامنه مع انطلاق العام الأكاديمي الأول للكلية، حيث يدشّن طلبة الدفعة الأولى مسيرتها التعليمية، ويضيفون صفحةً جديدةً إلى تاريخ جامعة عبدالله السالم.

جامعة عبدالله السالم تنظّم اللقاء التنويري للدفعة الأولى من طلبة كلية الطب والعلوم الصحية

وفي كلمتها الترحيبية، أعربت مديرة الجامعة الأستاذة الدكتورة منى سليمان الأحمد عن سعادتها بلقاء الطلبة المستجدين، وأكدت أن الجامعة تحتفي بمناسبة عزيزة تتمثل في افتتاح كلية الطب والعلوم الصحية وانطلاق مسيرتها الأكاديمية والعلمية والإنسانية، وتقدّمت بخالص التهنئة إلى أسرة الجامعة، وإلى أعضاء الهيئتين الأكاديمية والتدريسية، والطلبة بهذه المناسبة.

وأضافت أ.د. الأحمد أن الكلية تمثل خطوةً طموحةً نحو بناء منظومة تعليمية تسهم في إعداد كفاءات طبية قادرة على مواكبة التطور المتسارع في العلوم والتقنيات الطبية، والإسهام في خدمة المجتمع والارتقاء بصحة الإنسان وجودة حياته.

جامعة عبدالله السالم تنظّم اللقاء التنويري للدفعة الأولى من طلبة كلية الطب والعلوم الصحية

وأردفت أن افتتاح الكلية يُعدّ محطةً مهمةً في مسيرة الجامعة الأكاديمية، وإضافةً نوعيةً إلى منظومة الكليات والبرامج، وخطوةً جديدةً نحو توسيع مجالات التعليم والتخصص، وتعزيز إسهام الجامعة في تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل.

وأوصت الطلبة في بداية هذه الرحلة بأن يدركوا أن النجاح في كلية الطب والعلوم الصحية لا يتحقق بالذكاء وحده، وإنما بالصبر والانضباط والمثابرة وإدارة الوقت، وبالقدرة على العمل ضمن فريق، واحترام الأساتذة والزملاء، وشدّدت على أن طريق العلم طويل، وأن الطبيب الحقيقي يظل طالب علم طوال حياته.

جامعة عبدالله السالم تنظّم اللقاء التنويري للدفعة الأولى من طلبة كلية الطب والعلوم الصحية

وفي ختام كلمتها أعربت عن أملها في أن تكون هذه الكلية بيتاً للعلم، وميداناً للتميز، ومساحة للبحث والاكتشاف، سائلةً الله أن يوفّق الطلبة في مسيرتهم، وأن يبارك في علمهم وعملهم، وأن يجعل هذه الكلية صرحاً علمياً شامخاً.

ومن جانبه، رحّب القائم بأعمال عميد كلية الطب والعلوم الصحية الأستاذ الدكتور عايد خضر عايد بالطلبة المستجدين، ووصف اليوم بأنه لحظة تاريخية للكلية، كونهم الدفعة الأولى التي تحمل شرف الانطلاق مع برنامج دكتور في الطب بجامعة عبدالله السالم، مؤكداً أنهم اختاروا مهنة من أسمى المهن الإنسانية، لا تقتصر على العلم والمعرفة، وإنما تقوم في جوهرها على الإنسان والرحمة والمسؤولية والأمانة.

جامعة عبدالله السالم تنظّم اللقاء التنويري للدفعة الأولى من طلبة كلية الطب والعلوم الصحية

وأضاف أ.د عايد أن الطبيب المتميز ليس من يمتلك المعرفة فحسب، بل من يوظّفها لخدمة المريض والمجتمع، ويجيد الإصغاء والتعاطف واتخاذ القرار الصحيح في وقته المناسب، منوهاً أن الطلبة لا يلتحقون ببرنامج طبي تقليدي، وإنما ينضمون إلى كلية حديثة وضعت منذ تأسيسها هدفاً واضحاً يتمثل في إعداد طبيب المستقبل، القادر على مواكبة التطور المتسارع في العلوم الطبية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والقادر في الوقت نفسه على التعامل مع المريض بوصفه إنساناً له احتياجاته ومشاعره وحقوقه.

وبيّن أ.د. عايد أن الكلية تعمل وفق منهج حديث ومتكامل أُعدّ بالتعاون مع كلية كينجز – لندن، يربط العلوم الطبية الأساسية بالعلوم السريرية، ويقوم على التعلم النشط وحل المشكلات والعمل الجماعي والتعلم المستمر، وأوضح أن الهدف ليس تخريج طلبة ناجحين فحسب، بل إعداد أطباء متميزين وباحثين وقادة في مجال الرعاية الصحية.

جامعة عبدالله السالم تنظّم اللقاء التنويري للدفعة الأولى من طلبة كلية الطب والعلوم الصحية

وفي ختام كلمته أكد على أن طلبة الدفعة الأولى هم شركاء في بناء الكلية، وأن إنجازاتهم وسلوكهم وانضباطهم سيشكّل جزءاً من الصورة التي تُبنى عليها سمعة الكلية في السنوات المقبلة، متمنياً لهم رحلة أكاديمية حافلة بالنجاح والتميز، وأن يأتي اليوم الذي تحتفي فيه الجامعة بتخرجهم أطباء متميزين تفخر بهم دولة الكويت.

وتضمن اللقاء عرضاً مرئياً من مديرة برنامج دكتور في الطب الدكتورة دانة الطراح استعرضت فيه ملامح البرنامج الأكاديمي، كما تضمّن اللقاء عرضاً من عمادة شؤون الطلبة تناول الأنشطة والأندية وخدمات الدعم الطلابي، إلى جانب تقديم عرض مرئي لقطاع المعلوماتية والرقمنة لتعريف الطلبة المستجدين بالخدمات الرقمية التي توفرها الجامعة وترافقهم طوال رحلتهم الأكاديمية.

وجدير بالذكر أن العام الجامعي 2026/2027 ينطلق يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026 لجميع الطلبة في مختلف الكليات الجامعية، وتستكمل الجامعة تنظيم عدداً من اللقاءات التنويرية خلال الفترة من 14-16 سبتمبر 2026 للطلبة المستجدين في مختلف الكليات الجامعية.