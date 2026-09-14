بنك الخليج: 30 سبتمبر الموعد النهائي للإيداع والمشاركة في سحب الـ1,500,000 دينار

مليونير الدانة

للذين يحلمون بالثراء، ما زالت الفرصة قائمة، إذ أعلن بنك الخليج أن يوم 30 سبتمبر الجاري هو الموعد النهائي للإيداع ودخول السحب على الجائزة الكبرى البالغة 1,500,000 دينار، والمقرر إجراؤه في 10 فبراير المقبل.

وضمن جهوده المتواصلة لمكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج الفائز بجائزة قدرها 200,000 دينار كويتي في السحب الأول من نوعه ضمن نظام السحوبات الجديد الذي أطلقه البنك اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري.

جاء ذلك خلال السحب الذي أُجري نهاية الأسبوع الماضي، تحت إشراف مكتبَي التدقيق العالميين الرائدين RSM وGrant Thornton، وتم بثه مباشرة عبر قنوات بنك الخليج على وسائل التواصل الاجتماعي، تأكيداً لالتزام البنك بأعلى معايير الشفافية والمصداقية في جميع عملياته.

يُذكر أن القيمة الإجمالية للجوائز ضمن نظام السحوبات الجديد ارتفعت إلى 3,500,000 دينار كويتي، وتشمل الجائزة الكبرى بقيمة 1,500,000 دينار كويتي، وجائزتين بقيمة 200,000 دينار كويتي لكل فائز.

ويُعد حساب مليونير الدانة أحد أبرز منتجات بنك الخليج الادخارية، إذ يمنح العملاء فرصاً استثنائية للفوز بجوائز مالية تصل إلى ملايين الدنانير، بما يعكس التزام البنك المستمر بتعزيز ثقافة الادخار وتقديم تجارب مصرفية متميزة.

ويحرص بنك الخليج دائماً على توفير فرص قيّمة لعملائه تساعدهم على تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم وتحسين جودة حياتهم، بما يعزز مكانته كشريك موثوق وداعم لمختلف شرائح المجتمع في تلبية احتياجاتهم وتحقيق أحلامهم.

كما تقدم إدارة الخدمات المصرفية المميزة والثروات في بنك الخليج للفائزين في سحوبات الدانة استشارات مالية واستثمارية متخصصة، تساعدهم على إدارة ثرواتهم بفعالية والتخطيط لمستقبلهم المالي على المدى الطويل.

ويتمتع عملاء حساب الدانة بالعديد من المزايا، أبرزها أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يتيح ترحيل فرص الفوز غير المستخدمة من سنة إلى أخرى، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج. كما يتميز بانخفاض الحد الأدنى المطلوب للمشاركة جميع السحوبات، والذي يبلغ 200 دينار كويتي فقط، مما يتيح فرصاً أكبر للفوز على مدار العام.

وتزداد فرص الفوز كلما ارتفعت قيمة المدخرات وطالت مدة الاحتفاظ بها، ضمن برنامج ولاء متميز يعزز تجربة العملاء. كذلك يوفر الحساب مرونة كاملة في عمليات الإيداع والسحب في أي وقت، مع استمرار أهلية العميل للمشاركة في السحوبات.

وفي إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وضمن جهوده في دعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، حرص بنك الخليج على إبراز رسائل الحملة التوعوية خلال السحب، بهدف تعزيز الوعي المالي لدى العملاء وتوعيتهم بمخاطر الاحتيال الإلكتروني وسبل الوقاية منه.