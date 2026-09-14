وكيل وزارة التربية يشارك في الاجتماع الخليجي التحضيري لوكلاء وزارات التربية بدول مجلس التعاون

وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد يشارك في الاجتماع الخليجي التحضيري لوكلاء وزارات التربية بدول مجلس التعاون عن بعد

شارك وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد في اجتماع وكلاء وزارات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي التحضيري للاجتماع العاشر للجنة وزراء التربية لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وقالت وزارة التربية في بيان اليوم الاثنين إن الاجتماع الذي عقد (عن بعد) ترأسته وكيل وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية نوال الخاطر ومشاركة وكلاء وزارات التربية والتعليم بدول المجلس والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة للمجلس خالد السنيدي والمدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور محمد آل مقبل.

وأضافت أن جدول الأعمال تضمن مبادرة دولة الكويت بشأن توحيد النظام التعليمي في دول مجلس التعاون ومبادرتها بشأن الدوري الرياضي المدرسي الخليجي إلى جانب برنامج المسابقات للطلبة الخليجيين.

وذكرت أن البحث في الاجتماع تناول كذلك الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات ومبادرة دولة الكويت بشأن التبادل الطلابي للطلبة الموهوبين والمعلمين المتميزين فضلا عن موضوع التحول الاستراتيجي في التعليم العام إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارات التربية والتعليم بدول المجلس. وأضافت أن الاجتماع تطرق أيضا إلى عدد من الملفات التعليمية الخليجية المشتركة من أبرزها تطوير أعمال مكتب التربية العربي لدول الخليج والاستراتيجية الخليجية للتعليم للفترة 2026-2030 إلى جانب بحث الموضوعات المتعلقة بالتعليم الفني والتدريب المهني والتخطيط والتنسيق والمتابعة.

وأشارت إلى أن المجتمعين ناقشوا أيضا مستجدات تنفيذ الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلق بالتعليم وموضوعات الكشافة والمرشدات وغرس الثقافة المالية لدى الطلبة علاوة على التعاون الدولي والشراء الموحد للمواد والأنظمة والتجهيزات التعليمية.