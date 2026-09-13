الداخلية: حملة أمنية في سوق السمك والخضار ومواقف “الكوت” تضبط 38 شخصا و500 كيلوغرام من الأسماك الفاسدة

من الحملة

نفذت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع شؤون مديريات الأمن – أمن محافظة الأحمدي اليوم الأحد حملة أمنية مشتركة بالتعاون مع بلدية الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للقوى العاملة لضبط المطلوبين والمخالفين.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إن الحملة شملت سوق السمك والخضار ومواقف مجمع الكوت وأسفرت عن ضبط 16 شخصا من المطلوبين والمخالفين و22 شخصا لا يحملون إثبات هوية وحجز 5 مركبات مطلوبة قضائيا وتحرير 28 مخالفة مرورية وضبط 500 كيلوغرام من الأسماك الفاسدة.

وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المضبوطين والمخالفين من قبل الجهات المعنية.