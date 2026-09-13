“زين” الشريك الرسمي لوفد الكويت في أكبر محافل آسيا الرياضية

حمد المصيبيح وفيصل الدويهيس مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الكويتية ووفد الكويت في مطار الكويت الدولي

أعلنت زين عن مواصلة الشراكة الاستراتيجية المُمتدة مع اللجنة الأولمبية الكويتية، لتكون الشريك الرسمي لوفد دولة الكويت في ثلاث بطولات دولية قادمة، وتستمر في تعزيز دورها كداعم رئيسي للرياضيين الكويتيين وتمكينهم من مواصلة حضورهم المُشرّف في أبرز المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وتشمل الشراكة دعم الوفود الرياضية الكويتية في ثلاث دورات دولية كبرى قادمة، هي دورة الألعاب الآسيوية العشرين “آيتشي ناغويا 2026” في اليابان، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة للشباب “داكار 2026” في السنغال، ودورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات والفنون القتالية “الرياض 2026” في المملكة العربية السعودية، كما تشمل الشراكة دعم زين لعدد من المشاركات الدولية الأخرى القادمة.

واستهلت زين الشراكة تحت شعار “زين مع الأزرق”، حيث قامت بتوديع الرياضيين والإداريين والوفود المغادرة من مطار الكويت الدولي قبل توجههم إلى اليابان لتمثيل البلاد، وحرصت على مشاركة الأبطال لحظات الحماس والفخر وهم يحملون معهم طموحات وطن كامل إلى واحد من أكبر المحافل الرياضية في آسيا.

وتشارك الكويت في هذه النسخة من الدورة الآسيوية ببعثة رياضية تضم 120 لاعباً ولاعبة يتنافسون في 16 رياضة هي ألعاب القوى، والفروسية، والمبارزة، وكرة القدم، والغولف، وكرة اليد، والجوجيتسو، والكاراتيه، والخماسي الحديث، والبادل، والشراع، والرماية، والتسلق الرياضي، والاسكواش، والسباحة، والتيكبول، حيث يسعون لكتابة فصل جديد من الحضور الرياضي الكويتي على مستوى القارة الآسيوية في حدث رياضي ضخم يجمع نخبة من الرياضيين من مختلف دول آسيا.

طوال فترة البطولة، ستواكب زين رحلة وفد الكويت في اليابان عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي، من خلال محتوى يُعرّف الجمهور بالرياضيين المشاركين وقصصهم وإنجازاتهم، ومتابعة مشاركاتهم في المنافسات المختلفة، إلى جانب الاحتفاء بإنجازاتهم ومحطاتهم المميزة، بما يضع أبطال الكويت في صميم الحملة ويشارك الجمهور أجواء البطولة أولاً بأول.

وتأتي هذه الشراكة لتجدد التزام زين بدعم الرياضة الكويتية والرياضيين الشباب، وتسليط الضوء على النماذج الوطنية المتميزة التي تُمثّل الكويت في المحافل الكبرى، إيماناً منها بما تحمله الرياضة من قيم الطموح والمثابرة والعمل الجماعي، ودورها في إلهام الأجيال الجديدة وتشجيعها على تطوير قدراتها وتحقيق تطلّعاتها.

كما يُجسّد دعم وفد الكويت التزام زين بغايتها المؤسسية “اتصال دائم.. حياة أجمل” عبر بناء روابط أقوى مع المجتمع ودعم الطاقات الوطنية التي تسهم في صناعة أثر إيجابي مستدام، بما يتماشى مع توجهات الشركة في الاستثمار في الشباب والرياضة والمبادرات التي تعزز مكانة الكويت وحضورها في المحافل الإقليمية والدولية.

وتعكس هذه المبادرة حرص زين المستمر على مساندة الرياضيين الكويتيين وتعزيز حضورهم في البطولات الكبرى، حيث رسخت الشركة خلال السنوات الماضية حضورها كشريك فاعل للقطاع الرياضي في الكويت، من خلال مجموعة من الشراكات والمبادرات التي تستهدف تطوير الرياضة، وتمكين الشباب، وتوفير المزيد من المساحات التي تبرز قدراتهم وإنجازاتهم، ويأتي ذلك امتداداً لنهج زين في دعم قطاعي الرياضة والشباب الذي شكل محوراً أساسياً في شراكاتها الرياضية السابقة.

وتتمنى زين لجميع لاعبي ولاعبات وفد الكويت التوفيق في مشاركاتهم القادمة، ابتداءً مع بطولة “آيتشي ناغويا 2026” في اليابان، وأن يقدموا المستويات التي تعكس طموح الرياضة الكويتية ويرفعوا اسم وعلم الكويت عالياً في هذا المحفل الآسيوي الكبير.

وتأتي هذه الشراكة امتداداً للتعاون المتواصل بين زين واللجنة الأولمبية الكويتية، حيث سبق للشركة أن كانت الشريك الرسمي لوفد دولة الكويت في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي أقيمت في هانغزو بالصين عام 2023، دعماً للرياضيين الكويتيين المشاركين وحرصاً على مساندتهم في تمثيل البلاد في أحد أبرز المحافل الرياضية على مستوى القارة.