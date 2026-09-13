التربية: بيئة تعليمية ملائمة ومتكاملة لاستقبال 481 ألف طالب وطالبة في عامهم الدراسي الجديد

وزارة التربية

أكدت وزارة التربية اليوم الأحد استعدادها التام لاستقبال 481 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي الجديد 2027/2026 بتهيئة المدارس والكوادر التعليمية والإدارية والبيئة التعليمية المناسبة والآمنة والمستقرة للمتعلمين مع استكمال مختلف متطلبات بدء الدراسة وانتظام العملية التعليمية وتحقيق أهدافها منذ يومها الأول.

وقالت (التربية) في بيان صحفي إن العام الدراسي انطلق صباح اليوم بدوام متعلمي الصف الأول الابتدائي فيما يبدأ دوام متعلمي باقي صفوف المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية يوم غد الاثنين على أن يبدأ دوام الأطفال في مرحلة رياض الأطفال يوم الأربعاء المقبل.

وذكرت أن إجمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية والمدارس العربية الخاصة والتعليم الديني يبلغ 511ر481 طالبا وطالبة مبينة أن هذا العدد يشمل مختلف المراحل الدراسية والأنظمة التعليمية العربية التي تستقبل الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكدت الوزارة استعداداتها لاستقبال الطلبة ومواصلة قطاعاتها المعنية تنفيذ ومتابعة الإجراءات اللازمة لضمان جاهزية المدارس وتهيئة متطلبات العملية التعليمية بما يدعم انطلاقة منظمة ومستقرة للعام الدراسي الجديد.

وأوضحت أن نسبة استلام الكتب من المطابع وتوزيعها على المدارس بلغت 97 بالمئة حيث تم تسلم 137 كتابا دراسيا من أصل 141 كتابا ضمن الإجراءات المتخذة لتوفير الكتب الدراسية اللازمة للمتعلمين مع بداية الدراسة.

وشددت الوزارة على مواصلة متابعة مختلف جوانب الاستعداد للعام الدراسي الجديد والعمل على توفير المتطلبات اللازمة للمدارس والهيئات التعليمية والإدارية والطلبة بما يعزز استقرار العملية التعليمية ويضمن انطلاقتها بالشكل المأمول.

وأكدت حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة للمتعلمين والعاملين في الميدان التربوي ومواصلة جهودها في متابعة جاهزية المدارس واستكمال المتطلبات المرتبطة بالعام الدراسي بما يدعم توفير بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة على التعلم والتحصيل.