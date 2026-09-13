الذهب يغلق تداولات الأسبوع الماضي عند 4348 دولارا للأونصة وسط ترقب قرار الفائدة الأمريكية

الذهب

أنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع الماضي على استقرار نسبي إذ أغلقت تعاملات يوم الجمعة عند نحو 4348 دولارا للأونصة مسجلة خسارة أسبوعية في ظل ترقب الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي فيما يخص أسعار الفائدة.

وقال تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن الذهب شهد تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي بعدما تعرض لضغوط عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية قبل أن يستعيد جزءا من خسائره بدعم من تراجع عوائد السندات وتلاشي قوة رد الفعل الأولي للدولار.

وأضاف التقرير أن تحركات العوائد والدولار تظل من أبرز العوامل التي تحدد اتجاه المعدن النفيس خصوصا مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأوضح أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أظهرت ارتفاع التضخم بنسبة 4ر0 بالمئة على أساس شهري في أغسطس وبنسبة 4ر3 بالمئة على أساس سنوي وجاءت القراءتان متوافقتين مع توقعات الأسواق.

وذكر أن التضخم الأساسي ارتفع بنسبة 3ر0 بالمئة شهريا متجاوزا التوقعات البالغة 2ر0 بالمئة فيما تراجع المعدل السنوي إلى 4ر2 بالمئة وهو ما جاء متوافقا مع التقديرات.

ولفت إلى أن بيانات التضخم عززت توقعات الأسواق بشأن استمرار السياسة النقدية المتشددة إذ ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل إلى نحو 85 بالمئة مقارنة بنحو 72 بالمئة قبل صدور البيانات.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع توقعات رفع الفائدة لم يمنع الذهب من استعادة بعض مكاسبه مع تراجع عوائد السندات خلال تعاملات الجمعة.

وأضاف أن مؤشر الدولار استقر قرب مستوى 99 نقطة فيما تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو نقطة أساس إلى حوالي 85ر4 بالمئة ما وفر بعض الدعم للذهب باعتبار أن انخفاض العوائد يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وأفاد بأن الأسواق تترقب كذلك مجموعة من البيانات الاقتصادية من بينها مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وبيانات سوق العمل والإسكان إلى جانب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وذكر التقرير أن التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة ستظل من العوامل المهمة بالنسبة للذهب خصوصا مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة.

وبين أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية ما قد يؤثر في توقعات أسعار الفائدة بالتالي قد يؤدي تصاعد المخاطر الجيوسياسية إلى تعزيز الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

ومن الناحية الفنية قال تقرير (دار السبائك) إن الذهب أنهى الأسبوع عند 4348 دولارا للأونصة ليظل مستوى 4400 دولار المقاومة الأهم في المرحلة الحالية موضحا أنه في حال تمكن الذهب من اختراق هذا المستوى والثبات أعلاه فقد تتجه الأنظار إلى 4450 دولارا ثم 4500 دولار يليها مستوى 4538 دولارا تقريبا.

وأضاف أنه في حال كسر مستوى 4348 دولارا واستمرار الضغوط البيعية فقد تتجه الأسعار لاختبار مستوى 4300 دولار ثم 4282 دولارا الذي يمثل دعما فنيا مهما فيما قد يفتح كسر هذا المستوى المجال أمام مزيد من التصحيح نحو مستويات أدنى.

وعلى الصعيد المحلي ذكر التقرير أن أسعار الذهب في السوق الكويتي تواصل تأثرها المباشر بحركة الأونصة العالمية إلى جانب تقلبات الدولار وتغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

وبين أن سعر جرام الذهب عيار (24) بلغ نحو 230ر43 دينار (حوالي 140 دولارا) فيما سجل عيار (22) نحو 39 دينارا (حوالي 129 دولارا) وبلغ سعر كيلو الفضة نحو 698 دينارا (حوالي 2276 دولارا).