“بوبيان” يختتم برنامجه التدريبي الصيفي “Boubyan Explorer”

مدير مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد

اختتم بنك بوبيان برنامجه الصيفي “Boubyan Explorer”، الذي أُقيم تحت مظلة إحدى أكاديمياته التدريبية PRIME Academy بمشاركة 40 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية، تراوحت أعمارهم بين 16 و18 عاماً، بعد رحلة تعليمية وتطبيقية امتدت على مدار عشرة أيام، أتاحت لهم استكشاف عالم الأعمال والخدمات المصرفية، والتعرف عن كثب على بيئة العمل داخل البنك وآليات تطوير الخدمات وتجارب العملاء.

وشهد ختام البرنامج التدريبي عروضاً تقديمية من الفرق المشاركة بحضور عدد من القيادات التنفيذية في البنك، طرحت من خلالها أفكاراً وحلولاً للتغلب على تحديات واقعية تتعلق بتطوير الخدمات وتحسين تجربة العملاء وتعزيز أساليب العمل داخل البنك، في محاكاة واقعية لآليات تقديم المقترحات ومناقشتها في بيئة العمل.

كما شملت رحلة البرنامج مجموعة من الجلسات التفاعلية والزيارات الميدانية واللقاءات مع عدد من قيادات البنك وخبرائه وموظفيه في قطاعات وإدارات مختلفة، إلى جانب جلسة حوارية مع رائد الأعمال الكويتي ومؤسس تطبيق “طلبات”، خالد العتيبي، استعرض خلالها تجربته في بناء الأفكار وتحويل التحديات إلى فرص ومشاريع ناجحة، بما أضاف بُعداً عملياً إلى تجربة المشاركين وعرّفهم على نموذج واقعي من عالم ريادة الأعمال.

الاستثمار في الطاقات الشابة

وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحمّاد، إن برنامج “Boubyan Explorer” يعكس رؤية البنك في الاستثمار في الشباب الكويتي من خلال تصميم تجارب تعليمية نوعية تربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي وتمنحهم مساحة عملية لاكتشاف قدراتهم وتطوير المهارات التي يحتاجون إليها في مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

وأضاف أن “بوبيان” يحرص، من خلال أكاديمية PRIME Academy، على تطوير برامج مبتكرة لا تتقيد بالنماذج التقليدية للتدريب، بل تضع الشباب الطموح أمام تجارب وتحديات واقعية تساعدهم على فهم بيئة الأعمال وتنمي قدراتهم على البحث والتحليل والتواصل والعمل الجماعي، إلى جانب تعزيز ثقتهم في طرح أفكارهم ومناقشتها أمام قيادات البنك.

وأوضح أن القيمة التي يقدمها البرنامج تمتد إلى تعزيز العقلية القائمة على الاستكشاف وطرح الأسئلة وتحويل المعرفة والملاحظات إلى أفكار قابلة للتطوير والاستفادة منها، مؤكداً أن الاستثمار المبكر في هذه المهارات يُسهم في إعداد جيل أكثر وعياً بمتطلبات المستقبل وأكثر قدرة على مواكبة تحوُّلاته.

ونوّه الحمّاد إلى أن تفاعل المشاركين وما قدموه من أفكار خلال المرحلة الختامية يعكسان قدرة الشباب على التعامل مع تحديات الأعمال بصورة عملية ومنهجية متى أُتيحت لهم البيئة المناسبة للتعلم والتجربة، مؤكداً استمرار “بوبيان” في تطوير المبادرات التي تسهم في تمكين الكوادر الوطنية الشابة ومساعدتها على اكتشاف قدراتها والاستعداد للمستقبل.

عبدالعزيز الرومي في لقطة جماعية مع عدد من خريجي البرنامج

تحويل الأفكار إلى نتائج عملية

من جانبه، قال مساعد مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عبدالعزيز الرومي، إن البرنامج صُمم ليأخذ المشاركين في رحلة متكاملة، بدأت بفهم كيفية عمل المؤسسات وتكامل إداراتها، ثم انتقلت إلى البحث الميداني وتحليل رحلة العميل.

وأضاف أن المشاركين عملوا ضمن فرق لاستكشاف جوانب مختلفة من بيئة الأعمال داخل البنك من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات مع الموظفين والمختصين، وما تضمنته التجربة من بحث وتحليل وتحديد أفضل الفرص للتطوير، وصولاً إلى تحويل الأفكار إلى نتائج عملية وحلول واقعية.

وحول استضافة رائد الأعمال الكويتي ومؤسس تطبيق “طلبات”، خالد العتيبي، أشار الرومي إلى إنها جاءت انطلاقاً من أهمية تعريف الشباب المشاركين بالتجارب الكويتية الملهمة في عالم الأعمال وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من الخبرات العملية لرواد الأعمال وتعزيز عقلية المبادرة لديهم، بما يمنحهم فهماً أعمق لما تتطلبه رحلة بناء المشاريع من قدرة على استكشاف الفرص والتعامل مع التحديات واتخاذ القرارات.

واختتم الرومي مؤكداً أن المرحلة النهائية عكست انتقال المشاركين من استكشاف التحديات وجمع المعلومات إلى المساهمة بأفكار وتوصيات قابلة للتطوير، مستفيدين مما اكتسبوه من مهارات التفكير التحليلي والتطبيق العملي والعمل الجماعي والتواصل، مشيراً إلى أن هذا التحوُّل يمثل أحد أهم مخرجات برنامج “Boubyan Explorer”.