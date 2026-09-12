“التطبيقي” تؤكد جاهزيتها لاستقبال 56 ألف طالب وطالبة غدا

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

أكدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اكتمال جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال نحو 56 ألف طالب وطالبة يوم غد الأحد مع انطلاق العام الدراسي والتدريبي الجديد 2026/2027 في مختلف الكليات والمعاهد والمواقع التابعة لها.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت أن استعداداتها شملت مختلف الجوانب الأكاديمية والفنية والإدارية والخدمية إلى جانب أعمال الصيانة والتجهيز ورفع جاهزية المرافق والمختبرات والمنشآت الرياضية بما يضمن توفير بيئة تعليمية وتدريبية آمنة ومتكاملة وانطلاقة منظمة للعام الدراسي والتدريبي.

ونقل البيان متابعة مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام أعمال الاستعداد والجاهزية واطلع على آخر التجهيزات في مختلف قطاعات الهيئة مؤكدا أهمية تكامل الجهود والعمل على توفير جميع المتطلبات اللازمة لاستقبال الطلبة والطالبات وضمان انتظام العملية التعليمية والتدريبية منذ اليوم الأول.

وشملت أعمال الجاهزية خمس كليات تطبيقية و8 معاهد تدريبية واستكمال أعمال الصيانة المدنية والكهربائية والتقنية وتجهيز المختبرات والمرافق الرياضية والمسارح إلى جانب صيانة سكن المنح الدراسية واستكمال البنية التحتية للكاميرات الأمنية.

واستكملت الهيئة جاهزية أنظمة الأمن والسلامة وإطفاء الحريق في مختلف مواقعها مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم حركة المرور والمركبات بما يعزز سلامة الطلبة والطالبات ومنتسبي الهيئة.

وفي إطار الخدمات المساندة أفادت الهيئة بتوفير 246 حافلة لنقل الطلبة والطالبات بما في ذلك الحافلات المخصصة لذوي الإعاقة إلى جانب توفير خدمة النقل على مدار الساعة لطلبة المنح الدراسية.

وبينت أن اكتمال هذه الاستعدادات يأتي في إطار حرصها على توفير جميع مقومات النجاح للعام الدراسي والتدريبي الجديد والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات بما يدعم انتظام العملية التعليمية والتدريبية ويعزز جاهزية الهيئة لأداء رسالتها بكفاءة واقتدار.