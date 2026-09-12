الدوري الإنكليزي: أرسنال يغزز صدارته بفوز رابع تواليا وتشلسي يخمد انتفاضة الجزائري محمد بلومي

لاعبو أرسنال يحتفلون بتسجيل هدف

عزز أرسنال صدارته للدوري الإنكليزي لكرة القدم بفوز رابع تواليا حققه على حساب مضيفه سندرلاند 2-0، في حين أخمد تشلسي انتفاضة ضيفه هال سيتي بقيادة الجزائري محمد بلومي، ابن الأسطورة لخضر بلومي، وفرض عليه التعادل 2-2 في المرحلة الرابعة من الدوري الانكليزي لكرة القدم السبت.

في المباراة الاولى، سجل البديل البرازيلي برونو غيمارايش (58) وبوكايو ساكا (90+8 من ركلة جزاء) هدفي أرسنال.

وواصل حامل اللقب حصد النقاط فرفع رصيده في المركز الاول إلى 12 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي وصيفه الموسم الماضي والذي يخوض دربي مانشستر في “اولد ترافورد” بمواجهة جاره يونايتد الاحد.

وبرز الحارس الاسباني ديفيد رايا الذي ارتقى عاليا ليصد ركلة جزاء للفرنسي إنزو لو فيه ( 56)، ثم تألق غيمارايش الذي سجل هدفا رائعا بتسديدة قوية استقرت في الزاوية السفلية للعارضة (58).

وأكدت هوية المُسجل صحة قرار مدربه الاسباني ميكل أرتيتا الذي أشركه في الشوط الثاني بدلا من مايلز لويس-سكيلي.

وكان بإمكان الفريق اللندني تعزيز تقدمه بتسديدة من ساكا (74) ورأسية من الالماني كاي هافرتس (75)، لكن الحارس الهولندي روبن روفس تصدى للأولى، ودان بالارد للثانية.

وألغى الحكم هدف يورين تيمبر بداعي التسلل (78) في حين جاء الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع من ركلة جزاء حصل عليها ونفذها ساكا وادت إلى طرد مرتكب الخطأ المدافع رينيلدو ماندافا من الموزامبيق.

في الثانية، تقدم تشلسي عبر مورغان روجرز بعد 7 دقائق من صافرة البداية ليهز شباك هال سيتي للمرة الاولى هذا الموسم في بداية مثالية لعودته إلى دوري الأضواء، ورد الاخير بهدفين صاعقين سجلهما بلومي في الدقيقتين 28 و34.

وأدرك فريق “البلوز” التعادل في الشوط الثاني عبر البرازيلي جواو بيدرو (66).

في خمس مباريات خاضها “البلوز” ضد فرق من المستوى الأول منذ تولي مدربه الجديد الإسباني شابي ألونسو المسؤولية الفنية، سجل الفريق 16 هدفا واستقبلت شباكه 12 هدفا.

وحال تشلسي دون تربع هال سيتي على الصدارة ولو موقتا، فرفع الاخير رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث متقدما بفارق نقطة عن “البلوز” الرابع.

“نتيجة هائلة بالنسبة لنا”

قال البوسني سيرغي ياكيروفيتش مدرب هال عقب التعادل “علينا أن نكون سعداء، إنها نتيجة هائلة بالنسبة لنا”.

وواصل ليفربول وأستون فيلا هدر النقاط، فتعادل الاول على أرضه مع فولهام سلبا، وسقط الثاني بهدف قاتل أمام مضيفه نوتنغهام فوريست 1-2.

وهو التعادل الثالث لفريق “الريدز” بعد نيوكاسل ونوتنغهام بالنتيجة ذاتها (2-2) مقابل فوز يتيم حققه على إيبسويتش 2-0 في المرحلة الماضية، ليرفع رجال المدرب الإسباني أندوني إيراولا (44 عاما) رصيدهم إلى 6 نقاط في المركز السادس، بفارق الاهداف خلف برنتفورد الذي سقط بدوره في فخ التعادل خارج الديار أمام بورنموث 2-2.

هجوم ليفربول يخفق في التسجيل

وأخفق هجوم ليفربول الذي يضم ثلاثة لاعبين تبلغ قيمة كل منهم 135 مليون دولار، وهم الفرنسي برادلي باركولا والالماني فلوريان فيرتس والسويدي ألكسندر إيزاك، في تقديم الأداء المأمول أمام دفاع فولهام الهش.

وقال إيراولا “عندما تتعادل، لا سيما على أرضك، لا يمكنك أن تكون سعيدا”، عازيا ذلك إلى الإرهاق الذي عانى منه فريقه عقب المجهود البدني الكبير الذي بذله في الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني 2-1 في مستهل مشواره في دوري المجموعة الموعدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وأضاف “افتقدنا اليوم قليلا إلى الحيوية والنشاط، ولم نقدم ما يكفي من الناحية الهجومية لصنع الفارق”.

في المقابل، حصد فولهام الذي يشرف على تدريبه الإسباني ألفارو أربيلوا نقطته الاولى هذا الموسم بعدما مُني بثلاث هزائم تواليا، ليقبع بالمركز الثامن عشر.

وأفادت تقارير صحافية أن أربيلوا، مدافع ليفربول السابق، كان يواجه خطر فقدان منصبه بعد خسارته المباريات الثلاث الأولى له في الدوري منذ قدومه إلى غرب لندن قادما من ريال مدريد.

وعلى ملعب فيلا بارك، تأخر أصحاب الأرض بهدف ليام ديلاب (46)، قبل أن يردوا بفضل البديل البرازيلي أليسون.

وخطف الفريق الزائر الفوز والنقاط الثلاث بهدف البديل البرازيلي إيغور جيزوس قبل دقيقتين من صافرة النهاية.

ويحتل أستون فيلا، بطل مسابقة الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” الموسم الماضي، المركز التاسع عشر ما قبل الاخير برصيد نقطة من تعادل وثلاث هزائم.

وكان أستون فيلا قد تغلب على غريمه من منطقة ميدلاندز في نصف نهائي “يوروبا ليغ” الموسم الماضي، ليحرز أول لقب له منذ 30 عاما.

توتنهام لا يفوز أو يسجل

واستغل إيبسويتش النقص العددي في صفوف مضيفه كريستال بالاس ليفوز عليه 3-2 ويعود بالنقاط الثلاث بهدف قاتل من الهولندي زيان فليمينغ في الدقيقة 90.

وفشل توتنهام الذي جدد صفوفه هذا الموسم بعدما تفادى الهبوط بشق الانفس في الموسم المنصرم في افتتاح سجله من الانتصارات أو حتى التسجيل بتعادله على أرضه مع إيفرتون سلبا.

ويقبع توتنهام بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو دي تزيربي الذي كان عراب البقاء في “بريميرليغ” في المركز السابع عشر برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمتين.

ولا يزال نادي شمال لندن ينتظر عائدا على استثماره بعدما اجتذب العديد من الصفقات باهظة الثمن خلال الصيف، ابرزهم البرتغالي ماتيوش فرنانديش والمصري عمر مرموش والبرازيلي سافينيو الذين شاركوا في التشكيلة الاساسية.

في المقابل، يحتل إيفرتون المركز السابع برصيد 6 نقاط ولا يزال بلا هزيمة.

وتتواصل منافسات المرحلة الأحد، فيلعب كوفنتري سيتي مع برايتون. وتختتم الإثنين بلقاء ليدز يونايتد مع نيوكاسل يونايتد.