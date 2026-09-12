“الهلال الأحمر” تطلق حملة اليوم العالمي للإسعافات الأولية لتعزيز الوعي المجتمعي

جمعية الهلال الأحمر الكويتي تطلق فعالية حملة اليوم العالمي للإسعافات الأولية بمجمع الأفنيوز اليوم

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم السبت فعالية حملة اليوم العالمي للإسعافات الأولية في مجمع الأفنيوز بهدف تعزيز الوعي بأهمية الإسعافات الأولية ونشر ثقافتها بين أفراد المجتمع وترسيخ المهارات الأساسية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن نشر ثقافة الإسعافات الأولية وتعزيز الوعي المجتمعي بمهاراتها الأساسية يمثلان أهمية كبيرة لما لهذه المهارات من دور في إنقاذ الأرواح والحد من مضاعفات الإصابات والحالات الطارئة إلى حين وصول الفرق الطبية المختصة.

وأضاف المغامس أن الجمعية تولي التدريب والتوعية في مجال الإسعافات الأولية اهتماما كبيرا انطلاقا من رسالتها الإنسانية وحرصها على تعزيز قدرة أفراد المجتمع على التعامل السليم والسريع مع مختلف الحالات الطارئة مؤكدا أن الإسعافات الأولية معرفة أساسية ينبغي تعزيزها بين مختلف شرائح المجتمع وليست مهارة مقتصرة على العاملين في المجال الصحي.

وأوضح أن امتلاك الفرد للمهارات الصحيحة خلال اللحظات الأولى من وقوع الحادث قد يحدث فارقا حقيقيا في حماية حياة المصاب وسلامته مشيرا إلى أن الجمعية تواصل تنظيم دورات وبرامج تدريبية للمتطوعين والجمهور ومختلف الجهات والمؤسسات تشمل التقييم الأولي للمصاب والإنعاش القلبي الرئوي والتعامل مع النزيف والجروح والحروق والحالات الطارئة المختلفة.

وأشار إلى أن الجمعية حرصت خلال العام الحالي على تعزيز جاهزية متطوعيها ضمن خطط الاستعداد والاستجابة للطوارئ من خلال تنظيم ورش ودورات تدريبية متنوعة في الإسعافات الأولية وآليات التعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلا سريعا.

وأكد حرص الجمعية على توسيع نطاق برامجها التدريبية وتعزيز تعاونها مع مؤسسات الدولة والجهات المختلفة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع لا سيما فئة الشباب وترسيخ مفهوم أن الإسعافات الأولية مسؤولية ومهارة مجتمعية يمكن أن تسهم في إنقاذ حياة الإنسان.

وقال إن إحياء اليوم العالمي للإسعافات الأولية يمثل فرصة لتسليط الضوء على أهمية اكتساب هذه المهارات وتشجيع أفراد المجتمع على تعلمها مجددا التزام جمعية الهلال الأحمر الكويتي بمواصلة رسالتها الإنسانية والتوعوية وتعزيز ثقافة الإسعافات الأولية بما يسهم في حماية الإنسان وصون حياته وترسيخ قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية.